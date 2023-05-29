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Кылычдароглу поддержали более 80 процентов турецких избирателей в США - РИА Новости, 29.05.2023
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10:33 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874758151.html
Кылычдароглу поддержали более 80 процентов турецких избирателей в США
Кылычдароглу поддержали более 80 процентов турецких избирателей в США - РИА Новости, 29.05.2023
Кылычдароглу поддержали более 80 процентов турецких избирателей в США
Кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали более 80% избирателей из турецкой диаспоры в США, Канаде и Великобритании, а... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:33
2023-05-29T10:33
в мире
турция
сша
канада
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 29 мая – РИА Новости. Кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали более 80% избирателей из турецкой диаспоры в США, Канаде и Великобритании, а выигравшего выборы действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали в странах с самой многочисленной диаспорой – ФРГ, Нидерландах, Франции и в большинстве арабских стран, следует из опубликованных агентством Anadolu предварительных результатов выборов. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. Голосование на зарубежных участках шло с 20 по 24 мая, свой выбор сделали более 1,9 миллиона граждан в 73 странах, установив рекорд явки за рубежом. На погранпереходах голосование завершилось одновременно с голосованием внутри страны. Однако по сравнению с первым туром почти в два раза уменьшилось число урн – с 9,5 тысяч до 5,6 тысяч. Результаты по зарубежному голосованию почти не отличаются от первого тура. Явка стала рекордной и превысила 55%. По результатам обработки 95% бюллетеней (более 1,7 миллионов голосов) Кылычдароглу лидирует в США с 82% голосов, Канаде с 81%, Бразилии и Белоруссии с 75%, КНР и Финляндии с 72%. Наилучшие результаты у оппозиционера в Эстонии – почти 95% голосов, Польше, Чехии и Литве с 90%. В РФ Кылычдароглу поддержали 55% избирателей. Эрдоган получил большинство голосов в ФРГ, где проживает более 1,5 миллионов турок, Франции, Нидерландах, Австрии, Пакистане, Иране и в большинстве арабских стран.
https://ria.ru/20230529/peregovory-1874751277.html
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в мире, турция, сша, канада, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, США, Канада, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Кылычдароглу поддержали более 80 процентов турецких избирателей в США

Более 80 процентов турецких избирателей в США и Канаде поддержали Кылычдароглу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация кандидата от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре
Предвыборная агитация кандидата от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Предвыборная агитация кандидата от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 мая – РИА Новости. Кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали более 80% избирателей из турецкой диаспоры в США, Канаде и Великобритании, а выигравшего выборы действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали в странах с самой многочисленной диаспорой – ФРГ, Нидерландах, Франции и в большинстве арабских стран, следует из опубликованных агентством Anadolu предварительных результатов выборов.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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Вчера, 09:55
Голосование на зарубежных участках шло с 20 по 24 мая, свой выбор сделали более 1,9 миллиона граждан в 73 странах, установив рекорд явки за рубежом. На погранпереходах голосование завершилось одновременно с голосованием внутри страны.
Однако по сравнению с первым туром почти в два раза уменьшилось число урн – с 9,5 тысяч до 5,6 тысяч.
Результаты по зарубежному голосованию почти не отличаются от первого тура. Явка стала рекордной и превысила 55%.
По результатам обработки 95% бюллетеней (более 1,7 миллионов голосов) Кылычдароглу лидирует в США с 82% голосов, Канаде с 81%, Бразилии и Белоруссии с 75%, КНР и Финляндии с 72%. Наилучшие результаты у оппозиционера в Эстонии – почти 95% голосов, Польше, Чехии и Литве с 90%.
В РФ Кылычдароглу поддержали 55% избирателей.
Эрдоган получил большинство голосов в ФРГ, где проживает более 1,5 миллионов турок, Франции, Нидерландах, Австрии, Пакистане, Иране и в большинстве арабских стран.
Мухаррем Индже - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Экс-кандидат в президенты Турции призвал оппозицию задуматься над ошибками
Вчера, 07:45
 
В миреТурцияСШАКанадаКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в Турции
 
 
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