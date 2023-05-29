https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874758151.html

Кылычдароглу поддержали более 80 процентов турецких избирателей в США

Кылычдароглу поддержали более 80 процентов турецких избирателей в США - РИА Новости, 29.05.2023

Кылычдароглу поддержали более 80 процентов турецких избирателей в США

Кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали более 80% избирателей из турецкой диаспоры в США, Канаде и Великобритании, а... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:33

2023-05-29T10:33

2023-05-29T10:33

в мире

турция

сша

канада

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 29 мая – РИА Новости. Кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали более 80% избирателей из турецкой диаспоры в США, Канаде и Великобритании, а выигравшего выборы действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали в странах с самой многочисленной диаспорой – ФРГ, Нидерландах, Франции и в большинстве арабских стран, следует из опубликованных агентством Anadolu предварительных результатов выборов. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. Голосование на зарубежных участках шло с 20 по 24 мая, свой выбор сделали более 1,9 миллиона граждан в 73 странах, установив рекорд явки за рубежом. На погранпереходах голосование завершилось одновременно с голосованием внутри страны. Однако по сравнению с первым туром почти в два раза уменьшилось число урн – с 9,5 тысяч до 5,6 тысяч. Результаты по зарубежному голосованию почти не отличаются от первого тура. Явка стала рекордной и превысила 55%. По результатам обработки 95% бюллетеней (более 1,7 миллионов голосов) Кылычдароглу лидирует в США с 82% голосов, Канаде с 81%, Бразилии и Белоруссии с 75%, КНР и Финляндии с 72%. Наилучшие результаты у оппозиционера в Эстонии – почти 95% голосов, Польше, Чехии и Литве с 90%. В РФ Кылычдароглу поддержали 55% избирателей. Эрдоган получил большинство голосов в ФРГ, где проживает более 1,5 миллионов турок, Франции, Нидерландах, Австрии, Пакистане, Иране и в большинстве арабских стран.

https://ria.ru/20230529/peregovory-1874751277.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874736656.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сша, канада, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции