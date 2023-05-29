https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874736656.html

Экс-кандидат в президенты Турции призвал оппозицию задуматься над ошибками

Экс-кандидат в президенты Турции призвал оппозицию задуматься над ошибками - РИА Новости, 29.05.2023

Экс-кандидат в президенты Турции призвал оппозицию задуматься над ошибками

Экс-кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже призвал оппозицию задуматься после победы Реджепа Тайипа Эрдогана, где она совершила ошибку. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T07:45

2023-05-29T07:45

2023-05-29T07:45

турция

в мире

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже призвал оппозицию задуматься после победы Реджепа Тайипа Эрдогана, где она совершила ошибку. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Поздравляю нашу страну и нацию с проведением президентских выборов в спокойной атмосфере, как и подобает Турции. Переизбранного согласно предварительным результатам Эрдогана поздравляю, желаю успехов в решении накопившихся проблем нашей страны", - написал Индже в Twitter. "А сейчас призываю всю оппозицию подумать, в чем мы ошиблись", - отметил политик. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. В первом туре Индже получил более 0,4% голосов – за него проголосовали более 234 тысяч избирателей, в том числе за границей. ЦИК Турции постановил, что несмотря на отказ Индже от участия в выборах, голоса в его пользу не будут аннулироваться. Индже после отказа от участия в выборах так и не обратился к своим сторонникам с призывом голосовать за того или иного из трех оставшихся кандидатов. По данным последних опросов, за Индже готовы были проголосовать около 2-3% избирателей, однако в начале апреля в ряде опросов эта цифра была выше и достигала 8-9%. После первого тура Кемаль Кылычдароглу и Эрдоган одновременно давали интервью турецким телеканалам. Эрдоган сообщил, что Индже ответил на его звонок, а Кылычдароглу отметил, что не смог дозвониться до Индже и пригласить его на митинг оппозиции. На президентских выборах 2018 года Индже получил более 30% голосов, будучи кандидатом от Народно-республиканской партии (CHP), возглавляемой Кылычдароглу, но в 2021 году Индже вышел из состава партии и основал свою.

https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874735670.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874735186.html

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турция, в мире, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции