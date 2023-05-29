https://ria.ru/20230529/trevoga-1874885324.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области Украины снова объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:00

2023-05-29T17:00

2023-05-29T19:28

специальная военная операция на украине

киев

в мире

киевская область

вооруженные силы рф

украина

виталий кличко

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Киеве и Киевской области Украины снова объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Сигнал пройти в укрытия в украинской столице прозвучал в 16:55 мск, через минуту тревогу объявили в Черниговской области, чуть позднее — в Житомирской.В понедельник утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких мощных взрывах в городе. Тогда же была объявлена воздушная тревога. Позже он уточнил, что в Деснянском районе сработала система ПВО, а в Подольском и Оболонском районах упали обломки ракет.Кроме того, ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. По данным областного управления Нацполиции, в Киеве несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

киев

киевская область

украина

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киев, в мире, киевская область, вооруженные силы рф, украина, виталий кличко, владимир путин