https://ria.ru/20230529/trevoga-1874885324.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области Украины снова объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:00
2023-05-29T17:00
2023-05-29T19:28
специальная военная операция на украине
киев
в мире
киевская область
вооруженные силы рф
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виталий кличко
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Киеве и Киевской области Украины снова объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Сигнал пройти в укрытия в украинской столице прозвучал в 16:55 мск, через минуту тревогу объявили в Черниговской области, чуть позднее — в Житомирской.В понедельник утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких мощных взрывах в городе. Тогда же была объявлена воздушная тревога. Позже он уточнил, что в Деснянском районе сработала система ПВО, а в Подольском и Оболонском районах упали обломки ракет.Кроме того, ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. По данным областного управления Нацполиции, в Киеве несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Виталий Кличко, Владимир Путин
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу