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В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал тигр - РИА Новости, 29.05.2023
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02:46 29.05.2023 (обновлено: 05:42 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/tigr-1874726620.html
В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал тигр
В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал тигр - РИА Новости, 29.05.2023
В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал тигр
Жительница Приморья, пострадавшая при нападении, предварительно, амурского тигра, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T02:46
2023-05-29T05:42
происшествия
россия
хабаровский край
амурская область
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Жительница Приморья, пострадавшая при нападении, предварительно, амурского тигра, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.Накануне гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал РИА Новости, что несколько местных жителей поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку, в лесу нашли окровавленную лежку, и пока мужчины разворачивались на автомобиле, девушка пошла смотреть лежку. Как рассказали сами участники, они слышали неоднократный рык, но все равно пошли осматривать местность, вскоре выскочил тигр, который схватил женщину. У пострадавшей раны плеча, предплечья и кисти. Предварительно, поведение тигра можно объяснить тем, что он защищал свою добычу, также возможно, что зверь ранен, отмечали в центре. Охотнадзор на месте проводит проверку."Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в Уссурийскую центральную городскую больницу. Состояние средней степени тяжести, множественные укушенные раны. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230513/shkura-1871461093.html
россия
хабаровский край
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происшествия, россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Амурская область, Сергей Арамилев
В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал тигр

Минздрав Приморья: пациентка после нападения тигра находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Жительница Приморья, пострадавшая при нападении, предварительно, амурского тигра, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Накануне гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал РИА Новости, что несколько местных жителей поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку, в лесу нашли окровавленную лежку, и пока мужчины разворачивались на автомобиле, девушка пошла смотреть лежку. Как рассказали сами участники, они слышали неоднократный рык, но все равно пошли осматривать местность, вскоре выскочил тигр, который схватил женщину. У пострадавшей раны плеча, предплечья и кисти. Предварительно, поведение тигра можно объяснить тем, что он защищал свою добычу, также возможно, что зверь ранен, отмечали в центре. Охотнадзор на месте проводит проверку.
«
"Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в Уссурийскую центральную городскую больницу. Состояние средней степени тяжести, множественные укушенные раны. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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ПроисшествияРоссияХабаровский крайАмурская областьСергей Арамилев
 
 
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