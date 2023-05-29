https://ria.ru/20230529/tigr-1874726620.html

В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал тигр

В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал тигр - РИА Новости, 29.05.2023

В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал тигр

Жительница Приморья, пострадавшая при нападении, предварительно, амурского тигра, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T02:46

2023-05-29T02:46

2023-05-29T05:42

происшествия

россия

хабаровский край

амурская область

сергей арамилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Жительница Приморья, пострадавшая при нападении, предварительно, амурского тигра, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.Накануне гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал РИА Новости, что несколько местных жителей поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку, в лесу нашли окровавленную лежку, и пока мужчины разворачивались на автомобиле, девушка пошла смотреть лежку. Как рассказали сами участники, они слышали неоднократный рык, но все равно пошли осматривать местность, вскоре выскочил тигр, который схватил женщину. У пострадавшей раны плеча, предплечья и кисти. Предварительно, поведение тигра можно объяснить тем, что он защищал свою добычу, также возможно, что зверь ранен, отмечали в центре. Охотнадзор на месте проводит проверку."Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в Уссурийскую центральную городскую больницу. Состояние средней степени тяжести, множественные укушенные раны. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230513/shkura-1871461093.html

россия

хабаровский край

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев