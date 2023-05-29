https://ria.ru/20230529/shos-1874730937.html

В Китае открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию

В Китае открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию - РИА Новости, 29.05.2023

В Китае открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию

Форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по сокращению бедности и устойчивому развитию открылся в китайском городе Янлин в провинции Шэньси, передает... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T05:21

2023-05-29T05:21

2023-05-29T05:21

китай

россия

чжан мин

шос

си цзиньпин

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ЯНЛИН (Китай), 29 мая - РИА Новости. Форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по сокращению бедности и устойчивому развитию открылся в китайском городе Янлин в провинции Шэньси, передает корреспондент РИА Новости. Одними из основных тем форума являются обмен мнениями ради обогащения, сотрудничество во имя общего выигрыша - содействия сокращению бедности и устойчивому развитию сельских регионов в странах ШОС. Отмечается, что в форуме примут участие руководители Китая и других стран ШОС, представители соответствующих ведомств, международных организаций, предприятий, а также эксперты и ученые. В частности на церемонии открытия форума выступил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Ожидается, что участие примет директор департамента демографической и семейной политики министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин, сотрудники российского посольства. Кроме того, перед началом форума прошла выставка, посвященная усилиям по сокращению бедности в разных странах. В сентябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, приняв участие в 22 заседании Совета глав государств ШОС, предложил Китаю провести форум по сокращению бедности и устойчивому развитию в 2023 году.

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874125355.html

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китай, россия, чжан мин, шос, си цзиньпин