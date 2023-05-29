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В Китае открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию - РИА Новости, 29.05.2023
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05:21 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/shos-1874730937.html
В Китае открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию
В Китае открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию - РИА Новости, 29.05.2023
В Китае открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию
Форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по сокращению бедности и устойчивому развитию открылся в китайском городе Янлин в провинции Шэньси, передает... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:21
2023-05-29T05:21
китай
россия
чжан мин
шос
си цзиньпин
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ЯНЛИН (Китай), 29 мая - РИА Новости. Форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по сокращению бедности и устойчивому развитию открылся в китайском городе Янлин в провинции Шэньси, передает корреспондент РИА Новости. Одними из основных тем форума являются обмен мнениями ради обогащения, сотрудничество во имя общего выигрыша - содействия сокращению бедности и устойчивому развитию сельских регионов в странах ШОС. Отмечается, что в форуме примут участие руководители Китая и других стран ШОС, представители соответствующих ведомств, международных организаций, предприятий, а также эксперты и ученые. В частности на церемонии открытия форума выступил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Ожидается, что участие примет директор департамента демографической и семейной политики министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин, сотрудники российского посольства. Кроме того, перед началом форума прошла выставка, посвященная усилиям по сокращению бедности в разных странах. В сентябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, приняв участие в 22 заседании Совета глав государств ШОС, предложил Китаю провести форум по сокращению бедности и устойчивому развитию в 2023 году.
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874125355.html
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китай, россия, чжан мин, шос, си цзиньпин
Китай, Россия, Чжан Мин, ШОС, Си Цзиньпин
В Китае открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию

В китайском городе Янлин открылся форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ЯНЛИН (Китай), 29 мая - РИА Новости. Форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по сокращению бедности и устойчивому развитию открылся в китайском городе Янлин в провинции Шэньси, передает корреспондент РИА Новости.
Одними из основных тем форума являются обмен мнениями ради обогащения, сотрудничество во имя общего выигрыша - содействия сокращению бедности и устойчивому развитию сельских регионов в странах ШОС.
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Отмечается, что в форуме примут участие руководители Китая и других стран ШОС, представители соответствующих ведомств, международных организаций, предприятий, а также эксперты и ученые. В частности на церемонии открытия форума выступил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Ожидается, что участие примет директор департамента демографической и семейной политики министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин, сотрудники российского посольства.
Кроме того, перед началом форума прошла выставка, посвященная усилиям по сокращению бедности в разных странах.
В сентябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, приняв участие в 22 заседании Совета глав государств ШОС, предложил Китаю провести форум по сокращению бедности и устойчивому развитию в 2023 году.
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КитайРоссияЧжан МинШОССи Цзиньпин
 
 
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