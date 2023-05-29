https://ria.ru/20230529/sholts-1874911871.html

Шольц пригласил Эрдогана в Берлин

Шольц пригласил Эрдогана в Берлин - РИА Новости, 29.05.2023

Шольц пригласил Эрдогана в Берлин

В ходе первого телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переизбрания, канцлер Германии Олаф Шольц пригласил главу турецкого правительства... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:55

2023-05-29T18:55

2023-05-29T19:17

берлин (город)

средиземное море

германия

олаф шольц

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

нато

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БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. В ходе первого телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переизбрания, канцлер Германии Олаф Шольц пригласил главу турецкого правительства посетить Берлин для обсуждения ситуации в восточной части Средиземного моря, сообщается на сайте германского правительства."Среди прочего, (в ходе беседы - прим. ред.) было выражено намерение вместе работать над положительным развитием в восточном Средиземноморье в свете решений, которые в настоящее время принимаются в НАТО, и над отношениями Турции с Европейским Союзом", - говорится в сообщении кабмина.С этой целью канцлер пригласил переизбранного президента с первым инаугурационным визитом в Берлин, сообщается далее.Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом вечером в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874846837.html

берлин (город)

средиземное море

германия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

берлин (город), средиземное море, германия, олаф шольц, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, евросоюз