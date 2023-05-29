https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html

В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте

В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте - РИА Новости, 29.05.2023

В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте

Краснодарская полиция ищет мужчину, который разбил нос и выбил зубы школьнику в лифте, не поверив, что подросток живет в этом доме, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:06

2023-05-29T13:06

2023-05-29T13:06

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

краснодар

россия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Краснодарская полиция ищет мужчину, который разбил нос и выбил зубы школьнику в лифте, не поверив, что подросток живет в этом доме, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. В ведомстве отмечают, что инцидент произошел в минувший понедельник в доме №69 на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре. Мама мальчика рассказала о произошедшем в телеграм-канале "Краснодар | Телетайп". По словам женщины, её 15-летний сын утром отправился в школу. Подросток вошел в лифт. Там был мужчина, который спросил школьника, что он здесь делает. Когда подросток сообщил, что живет в этом доме, незнакомец не поверил и набросился на него. Женщина добавила, что мужчина разбил ее сыну нос, губы, сломал два зуба и разбил телефон. На видео с камер наблюдения также видно, как мужчина нападает на подростка с кулаками. Из кабины лифта школьник выползает, его одежда сорвана. "В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины, а также мотивы его действий. По окончании разбирательства будет принято законное решение. Оценивается степень причиненного вреда здоровью пострадавшего", - сказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко, чьи слова цитируются в релизе.

https://ria.ru/20230524/napadenie-1873898215.html

https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874798549.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, краснодар, россия, дети