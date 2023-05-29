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В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте - РИА Новости, 29.05.2023
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13:06 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html
В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте
В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте - РИА Новости, 29.05.2023
В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте
Краснодарская полиция ищет мужчину, который разбил нос и выбил зубы школьнику в лифте, не поверив, что подросток живет в этом доме, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:06
2023-05-29T13:06
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
краснодар
россия
дети
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Краснодарская полиция ищет мужчину, который разбил нос и выбил зубы школьнику в лифте, не поверив, что подросток живет в этом доме, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. В ведомстве отмечают, что инцидент произошел в минувший понедельник в доме №69 на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре. Мама мальчика рассказала о произошедшем в телеграм-канале "Краснодар | Телетайп". По словам женщины, её 15-летний сын утром отправился в школу. Подросток вошел в лифт. Там был мужчина, который спросил школьника, что он здесь делает. Когда подросток сообщил, что живет в этом доме, незнакомец не поверил и набросился на него. Женщина добавила, что мужчина разбил ее сыну нос, губы, сломал два зуба и разбил телефон. На видео с камер наблюдения также видно, как мужчина нападает на подростка с кулаками. Из кабины лифта школьник выползает, его одежда сорвана. "В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины, а также мотивы его действий. По окончании разбирательства будет принято законное решение. Оценивается степень причиненного вреда здоровью пострадавшего", - сказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко, чьи слова цитируются в релизе.
https://ria.ru/20230524/napadenie-1873898215.html
https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874798549.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, краснодар, россия, дети
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Краснодар, Россия, Дети
В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте

В Краснодаре мужчина разбил нос и выбил зубы пятнадцатилетнему школьнику в лифте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Краснодарская полиция ищет мужчину, который разбил нос и выбил зубы школьнику в лифте, не поверив, что подросток живет в этом доме, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
В ведомстве отмечают, что инцидент произошел в минувший понедельник в доме №69 на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре.
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Мама мальчика рассказала о произошедшем в телеграм-канале "Краснодар | Телетайп". По словам женщины, её 15-летний сын утром отправился в школу. Подросток вошел в лифт. Там был мужчина, который спросил школьника, что он здесь делает. Когда подросток сообщил, что живет в этом доме, незнакомец не поверил и набросился на него. Женщина добавила, что мужчина разбил ее сыну нос, губы, сломал два зуба и разбил телефон.
На видео с камер наблюдения также видно, как мужчина нападает на подростка с кулаками. Из кабины лифта школьник выползает, его одежда сорвана.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины, а также мотивы его действий. По окончании разбирательства будет принято законное решение. Оценивается степень причиненного вреда здоровью пострадавшего", - сказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко, чьи слова цитируются в релизе.
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