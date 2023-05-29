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На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука - РИА Новости, 29.05.2023
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12:35 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874798549.html
На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука
На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука - РИА Новости, 29.05.2023
На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука
Школьника из Южноуральска оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в соцсети учителя физической культуры, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:35
2023-05-29T12:35
происшествия
южноуральск
челябинская область
россия
школа
дети
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Школьника из Южноуральска оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в соцсети учителя физической культуры, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. По данным прокуратуры, 17-летний ученик в социальной сети "ВКонтакте" в одной из групп распространил личные фотографии учителя физкультуры с комментариями оскорбительного характера, чем унизил честь и достоинство преподавателя. Прокуратура Южноуральска провела проверку по данному факту. "По результатам проверки в отношении несовершеннолетнего возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет). Комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав администрации Южноуральского городского округа ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, школьник наложил фразы с матом на фотографии преподавателя.
https://ria.ru/20230522/uchitelnitsa-1873436028.html
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происшествия, южноуральск, челябинская область, россия, школа, дети
Происшествия, Южноуральск, Челябинская область, Россия, Школа, Дети
На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука

Школьника из Южноуральска оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление в Сети физрука

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Школьника из Южноуральска оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в соцсети учителя физической культуры, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области.
По данным прокуратуры, 17-летний ученик в социальной сети "ВКонтакте" в одной из групп распространил личные фотографии учителя физкультуры с комментариями оскорбительного характера, чем унизил честь и достоинство преподавателя. Прокуратура Южноуральска провела проверку по данному факту.
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"По результатам проверки в отношении несовершеннолетнего возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет). Комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав администрации Южноуральского городского округа ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, школьник наложил фразы с матом на фотографии преподавателя.
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