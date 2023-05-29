https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874798549.html

На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука

На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука - РИА Новости, 29.05.2023

На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука

Школьника из Южноуральска оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в соцсети учителя физической культуры, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:35

2023-05-29T12:35

2023-05-29T12:35

происшествия

южноуральск

челябинская область

россия

школа

дети

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Школьника из Южноуральска оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в соцсети учителя физической культуры, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. По данным прокуратуры, 17-летний ученик в социальной сети "ВКонтакте" в одной из групп распространил личные фотографии учителя физкультуры с комментариями оскорбительного характера, чем унизил честь и достоинство преподавателя. Прокуратура Южноуральска провела проверку по данному факту. "По результатам проверки в отношении несовершеннолетнего возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет). Комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав администрации Южноуральского городского округа ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, школьник наложил фразы с матом на фотографии преподавателя.

https://ria.ru/20230522/uchitelnitsa-1873436028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, южноуральск, челябинская область, россия, школа, дети