https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874798549.html
На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука
На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука - РИА Новости, 29.05.2023
На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука
Школьника из Южноуральска оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в соцсети учителя физической культуры, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:35
2023-05-29T12:35
2023-05-29T12:35
происшествия
южноуральск
челябинская область
россия
школа
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Школьника из Южноуральска оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в соцсети учителя физической культуры, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. По данным прокуратуры, 17-летний ученик в социальной сети "ВКонтакте" в одной из групп распространил личные фотографии учителя физкультуры с комментариями оскорбительного характера, чем унизил честь и достоинство преподавателя. Прокуратура Южноуральска провела проверку по данному факту. "По результатам проверки в отношении несовершеннолетнего возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет). Комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав администрации Южноуральского городского округа ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, школьник наложил фразы с матом на фотографии преподавателя.
https://ria.ru/20230522/uchitelnitsa-1873436028.html
https://ria.ru/20230519/uchitel-1872948654.html
южноуральск
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южноуральск, челябинская область, россия, школа, дети
Происшествия, Южноуральск, Челябинская область, Россия, Школа, Дети
На Урале школьника оштрафовали за матерную подпись к фото физрука
Школьника из Южноуральска оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление в Сети физрука
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости.
Школьника из Южноуральска оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в соцсети учителя физической культуры, сообщил пресс-центр
прокуратуры Челябинской области.
По данным прокуратуры, 17-летний ученик в социальной сети "ВКонтакте" в одной из групп распространил личные фотографии учителя физкультуры с комментариями оскорбительного характера, чем унизил честь и достоинство преподавателя. Прокуратура Южноуральска провела проверку по данному факту.
В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу
"По результатам проверки в отношении несовершеннолетнего возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет). Комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав администрации Южноуральского городского округа ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, школьник наложил фразы с матом на фотографии преподавателя.
В Москве уволили учителя из-за скандала с развращением ребенка