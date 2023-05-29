https://ria.ru/20230529/serial-1874851776.html

Сын Тины Канделаки снимется в российской версии "Постучись в мою дверь"

Сын Тины Канделаки снимется в российской версии "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 29.05.2023

Сын Тины Канделаки снимется в российской версии "Постучись в мою дверь"

Сын Тины Канделаки Лео снимется в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:28

2023-05-29T15:28

2023-05-29T15:28

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сын Тины Канделаки Лео снимется в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта. "Кастинг прошел весьма волнительно, так как я непрофессиональный актер. Однако режиссер Всеволод Аравин – настоящий мастер своего дела, поэтому он достаточно быстро смог до меня донести, что нужно продемонстрировать в кадре. Конечно, когда я выходил с "Мосфильма", я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит", – говорит Лео.У него нет опыта съемок, но Канделаки связан с киноиндустрией. Он работал над саундтреками к шоу "Любовная магия" и "Наследники и самозванцы", записал два трека для сериала "Дурная кровь". В пресс-релизе не указали, кого именно сыграет Лео. Известно, что в российской версии проекта также появятся Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Они сыграют подруг главной героини. Образ антагониста воплотит Максим Белбородов. Российский вариант "Постучись в мою дверь" покажут на ТНТ и в PREMIER и Okko. Ранее сообщалось о том, что в российский прокат выйдет победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения".

https://ria.ru/20230526/mulfilm-1874315175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, тина канделаки (тинатин канделаки), кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости