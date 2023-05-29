https://ria.ru/20230529/semi-1874718303.html

Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей

Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей - РИА Новости, 29.05.2023

Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Сахалинская область, в конце... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:10

2023-05-29T00:10

2023-05-29T00:12

россия

москва

общество

сахалинская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

риа рейтинг

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Сахалинская область, в конце списка оказались Кабардино-Балкария и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*. Как считали рейтинг Эксперты отмечают, что российские регионы характеризуются высокой степенью неоднородности по уровню социально-экономического развития. Разрыв между целым рядом показателей, характеризующих различные сферы регионального развития, порой достигает кратных величин. Это относится и к такой чувствительной области, как материальное благосостояние семей. Подготовленный экспертами РИА Новости рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2022 года свидетельствует, что различия между материальным положением семей в различных субъектах РФ существенны, тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается. Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен. Эксперты отмечают, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ, поясняют аналитики. Согласно исследованию, в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2022 года после минимальных жизненно необходимых трат остается 52,3 тысячи рублей. По итогам 2022 года в десяти российских регионах (потенциально возможный скорректированный) свободный денежный остаток семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень. В реальности этот остаток меньше, поскольку прожиточный минимум, использованный в расчете, учитывает самые минимальные жизненные траты, но больше он точно быть не может, отмечают эксперты. Лидеры рейтингаПо сравнению с рейтингом по итогам 2021 года существенных изменений в списке лидеров не произошло, отмечают аналитики. В исследовании по итогам 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 118,3 тысячи рублей. На второй строчке в рейтинге закрепилась Москва: в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 89,6 тысячи рублей. На третье место вернулась Сахалинская область, где потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми составил 78,6 тысячи. Поднялся в рейтинге на четвертое место ХМАО, в семьях которого потенциально возможный денежный остаток составляет 77 тысяч рублей. Замыкает лидирующую пятерку Санкт-Петербург, который по сравнению с итогами рейтинга прошлого года опустился на две строчки. Здесь потенциально возможный денежный остаток в семьях составил 76,9 тысячи рублей. На шестой и седьмой строчках рейтинга расположились Магаданская область и Чукотский автономный округ. По сравнению с прошлым годом Магаданская область сохранила свою позицию, а Чукотский автономный округ потерял две строчки. В семьях Магаданской области потенциально возможный денежный остаток составляет 69,5 тысячи рублей, в семьях Чукотки – 59,8 тысячи рублей. Восьмую строчку рейтинга занимает Якутия, поднявшаяся на одну позицию: в якутских семьях потенциально возможный денежный остаток составил 59,6 тысяч рублей. Ненецкий автономный округ занял девятую строчку (57 тысяч рублей), потеряв одно место, а десятую – Красноярский край (54,3 тысячи рублей), вытеснив Тюменскую область. Два региона в минусеСогласно исследованию, в восьми российских регионах у семьи с двумя детьми со средним заработком после минимальных расходов в свободном распоряжении остается менее 10 тысяч рублей. Из них в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Ингушетия не остается ничего, так как потенциально возможный денежный остаток отрицательный. Во всех регионах замыкающей рейтинг группы без дополнительных доходов содержать семью с двумя детьми на средние официальные зарплаты очень сложно, а в занимающих последние места Кабардино-Балкарии и Ингушетии - просто невозможно, считают эксперты. В аутсайдерах рейтинга с остатком менее 10 тысяч рублей: Псковская область (9,2 тысячи рублей), Ивановская область (8,1 тысячи рублей), Дагестан (7,5 тысячи рублей), Калмыкия (6,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (5,8 тысячи рублей), Чечня (2 тысячи рублей), Ингушетия (-203 рубля), Кабардино-Балкария (-7,3 тысячи рублей). В 18 регионах РФ после минимальных расходов в среднестатистических семьях с двумя детьми потенциально остается от 10 до 20 тысяч рублей. Семьям с одним ребенком легчеВ семье из двух родителей со средним по стране заработком и одного ребенка потенциально возможный свободный денежный остаток при минимальных тратах (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) составляет 66,2 тысячи рублей, отмечают аналитики. Потенциально большей свободной суммой располагают семьи после всех минимальных трат в 11 регионах. При этом регионов, где у семей с одним ребенком остается не больше 20 тысяч рублей, по итогам 2022 года всего три. Лидирующая пятерка рейтинга в данном случае та же: Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может потенциально располагать свободным остатком в 135,2 тысячи рублей, Москва (102,9 тысячи рублей), Сахалинская область (95,9 тысячи рублей), ХМАО (94,4 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (90,3 тысячи рублей).*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230529/semya-1873827279.html

https://ria.ru/20230323/lenoblast-1860140537.html

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874108059.html

https://ria.ru/20230510/zarplaty-1870680543.html

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россия, москва, общество, сахалинская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг