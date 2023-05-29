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В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 29.05.2023
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08:30 29.05.2023 (обновлено: 11:57 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/samolet-1874741907.html
В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 29.05.2023
В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка (Кемеровская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:30
2023-05-29T11:57
новокузнецк
санкт-петербург
происшествия
кемеровская область
nordwind airlines
новости - туризм
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КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка (Кемеровская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.&quot;В аэропорту Новокузнецк задерживается рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург. По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет&quot;, — сказала собеседница агентства.По ее словам, пассажирам предоставили напитки, а для пассажиров с детьми работает комната матери и ребенка. Как уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, это произошло, когда тягач буксировал Boeing 737 к месту взлета. Самолет левой стойкой шасси выехал за край взлетной полосы и осел."Экипаж по инструкции запретил дальнейшую транспортировку с пассажирами, после высадки пассажиров самолет был отбуксирован на место стоянки", — сказали в ведомстве, добавив, что начали доследственную проверку по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".По данным Следственного комитета, на борту находились 160 человек, никто из них не пострадал, самолет повреждений не получил. У транспортной прокуратуры несколько иные сведения: 157 пассажиров, в том числе 17 детей. По информации ведомства, рейс задерживается до 20:00 по местному времени (16:00 мск).Прокуратура также проводит проверку.
https://ria.ru/20230528/samolet-1874618465.html
новокузнецк
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новокузнецк, санкт-петербург, происшествия, кемеровская область, nordwind airlines, новости - туризм
Новокузнецк, Санкт-Петербург, Происшествия, Кемеровская область, Nordwind Airlines, Новости - Туризм
В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Новокузнецке летевший в Петербург самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines . Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка (Кемеровская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
«

"В аэропорту Новокузнецк задерживается рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург. По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, пассажирам предоставили напитки, а для пассажиров с детьми работает комната матери и ребенка.
Как уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, это произошло, когда тягач буксировал Boeing 737 к месту взлета. Самолет левой стойкой шасси выехал за край взлетной полосы и осел.
"Экипаж по инструкции запретил дальнейшую транспортировку с пассажирами, после высадки пассажиров самолет был отбуксирован на место стоянки", — сказали в ведомстве, добавив, что начали доследственную проверку по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
По данным Следственного комитета, на борту находились 160 человек, никто из них не пострадал, самолет повреждений не получил. У транспортной прокуратуры несколько иные сведения: 157 пассажиров, в том числе 17 детей. По информации ведомства, рейс задерживается до 20:00 по местному времени (16:00 мск).
Прокуратура также проводит проверку.
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