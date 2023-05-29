https://ria.ru/20230529/samolet-1874741907.html

В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 29.05.2023

В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка (Кемеровская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:30

2023-05-29T08:30

2023-05-29T11:57

новокузнецк

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происшествия

кемеровская область

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новости - туризм

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КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка (Кемеровская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."В аэропорту Новокузнецк задерживается рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург. По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.По ее словам, пассажирам предоставили напитки, а для пассажиров с детьми работает комната матери и ребенка. Как уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, это произошло, когда тягач буксировал Boeing 737 к месту взлета. Самолет левой стойкой шасси выехал за край взлетной полосы и осел."Экипаж по инструкции запретил дальнейшую транспортировку с пассажирами, после высадки пассажиров самолет был отбуксирован на место стоянки", — сказали в ведомстве, добавив, что начали доследственную проверку по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".По данным Следственного комитета, на борту находились 160 человек, никто из них не пострадал, самолет повреждений не получил. У транспортной прокуратуры несколько иные сведения: 157 пассажиров, в том числе 17 детей. По информации ведомства, рейс задерживается до 20:00 по местному времени (16:00 мск).Прокуратура также проводит проверку.

https://ria.ru/20230528/samolet-1874618465.html

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новокузнецк, санкт-петербург, происшествия, кемеровская область, nordwind airlines, новости - туризм