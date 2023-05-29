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Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием - РИА Новости, 29.05.2023
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21:05 29.05.2023 (обновлено: 22:47 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/razgovor-1874930847.html
Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием
Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием - РИА Новости, 29.05.2023
Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием
Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переизбрания на должность главы... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T21:05
2023-05-29T22:47
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
россия
турция
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переизбрания на должность главы государства, сообщается на сайте Кремля."Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе", — говорится в заявлении.Как отметил российский лидер, поддержка, которую турецкий народ выразил своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения сотрудничества между странами.Президент Турции, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за поздравление и подтвердил настрой на продолжение личных контактов и совместной работы по всем актуальным вопросам.Реджеп Эрдоган победил во втором туре выборов главы республики, набрав более 52 процентов голосов избирателей. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.
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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, россия, турция
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Россия, Турция
Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием

Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на должность главы государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переизбрания на должность главы государства, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе", — говорится в заявлении.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Эрдоган начал век Турции. К чему готовиться России и Западу
Вчера, 15:37
Как отметил российский лидер, поддержка, которую турецкий народ выразил своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения сотрудничества между странами.
Президент Турции, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за поздравление и подтвердил настрой на продолжение личных контактов и совместной работы по всем актуальным вопросам.
Реджеп Эрдоган победил во втором туре выборов главы республики, набрав более 52 процентов голосов избирателей. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.
"Победитель — сама наша нация": итоги президентских выборов в Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

Сторонницы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на площади Таксим в Стамбуле

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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9 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 13

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 13

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 13

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 13

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 13

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 13

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 13

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииРоссияТурция
 
 
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