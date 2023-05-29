https://ria.ru/20230529/razgovor-1874930847.html

Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием

Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием - РИА Новости, 29.05.2023

Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переизбрания на должность главы... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T21:05

2023-05-29T21:05

2023-05-29T22:47

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

россия

турция

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переизбрания на должность главы государства, сообщается на сайте Кремля."Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе", — говорится в заявлении.Как отметил российский лидер, поддержка, которую турецкий народ выразил своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения сотрудничества между странами.Президент Турции, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за поздравление и подтвердил настрой на продолжение личных контактов и совместной работы по всем актуальным вопросам.Реджеп Эрдоган победил во втором туре выборов главы республики, набрав более 52 процентов голосов избирателей. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html

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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, россия, турция