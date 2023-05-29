Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием

Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на должность главы государства
Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.
Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.
Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.
Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.
Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.
Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.
Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.
Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.
Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.
Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.
"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.
"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.
Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".
Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".
После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".
После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.
По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.
По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.
Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.
Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.
Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.
Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.
Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.
Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.
Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.
Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.
Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.
Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.
Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.
"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.
Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".
После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.
По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.
Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.
Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.
Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.