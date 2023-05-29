https://ria.ru/20230529/rasprava-1874927766.html

Писатель Таксюр рассказал, что украинские власти угрожали его жене

Писатель Таксюр рассказал, что украинские власти угрожали его жене - РИА Новости, 29.05.2023

Писатель Таксюр рассказал, что украинские власти угрожали его жене

Украинские власти после ареста угрожали писателю Яну Таксюру расправой над его женой, а ему самому – расстрелом, рассказал писатель телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:43

2023-05-29T20:43

2023-05-29T20:43

киев

русская православная церковь

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874116295_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_64a43f37ead6e2c8a6d870c41b0ae6e1.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинские власти после ареста угрожали писателю Яну Таксюру расправой над его женой, а ему самому – расстрелом, рассказал писатель телеканалу "Россия 24". Семидесятилетний писатель, журналист и публицист Ян Таксюр 25 мая был обменян на украинских военнопленных при содействии РПЦ и общественных деятелей. Таксюр неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году, однако в августе вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен для операции, так как у него второй раз в жизни был диагностирован рак. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Позже суд в Киеве вынес ему приговор за госизмену. "Арест произошел 10 марта, пришли люди с автоматами. Пообещали, что если я буду себя вести неправильно, они будут подвергать пыткам мою жену. Я спросил, кто они. Сказали – СБУ. Сначала я был два дня в тюрьме СБУ, потом оттуда перевели в СИЗО", - сказал Таксюр. По его словам, при аресте "были допущены колоссальные нарушения закона, но на это никто не обратил внимание": так, на обыске не было следователя, понятые находились на лестничной площадке, в тюрьме власти ему не предъявляли обвинения, ничего не объясняли, а родным писателя говорили, что не знают, где он. "Меня везли в СИЗО с 11 российскими военнопленными. Нам сказали в какой-то момент, что мы вас поставим сейчас и "распишем" (расстреляем – ред.). Они так шутили. Я считал, что моя жизнь закончится. Я начал просить Христа принять мою душу и благодарить его за все", - рассказал писатель.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, русская православная церковь, служба безопасности украины