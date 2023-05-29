https://ria.ru/20230529/rasprava-1874927766.html
Писатель Таксюр рассказал, что украинские власти угрожали его жене
Писатель Таксюр рассказал, что украинские власти угрожали его жене - РИА Новости, 29.05.2023
Писатель Таксюр рассказал, что украинские власти угрожали его жене
Украинские власти после ареста угрожали писателю Яну Таксюру расправой над его женой, а ему самому – расстрелом, рассказал писатель телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:43
2023-05-29T20:43
2023-05-29T20:43
киев
русская православная церковь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинские власти после ареста угрожали писателю Яну Таксюру расправой над его женой, а ему самому – расстрелом, рассказал писатель телеканалу "Россия 24". Семидесятилетний писатель, журналист и публицист Ян Таксюр 25 мая был обменян на украинских военнопленных при содействии РПЦ и общественных деятелей. Таксюр неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году, однако в августе вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен для операции, так как у него второй раз в жизни был диагностирован рак. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Позже суд в Киеве вынес ему приговор за госизмену. "Арест произошел 10 марта, пришли люди с автоматами. Пообещали, что если я буду себя вести неправильно, они будут подвергать пыткам мою жену. Я спросил, кто они. Сказали – СБУ. Сначала я был два дня в тюрьме СБУ, потом оттуда перевели в СИЗО", - сказал Таксюр. По его словам, при аресте "были допущены колоссальные нарушения закона, но на это никто не обратил внимание": так, на обыске не было следователя, понятые находились на лестничной площадке, в тюрьме власти ему не предъявляли обвинения, ничего не объясняли, а родным писателя говорили, что не знают, где он. "Меня везли в СИЗО с 11 российскими военнопленными. Нам сказали в какой-то момент, что мы вас поставим сейчас и "распишем" (расстреляем – ред.). Они так шутили. Я считал, что моя жизнь закончится. Я начал просить Христа принять мою душу и благодарить его за все", - рассказал писатель.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, русская православная церковь, служба безопасности украины
Киев, Русская православная церковь, Служба безопасности Украины
Писатель Таксюр рассказал, что украинские власти угрожали его жене
Писатель Таксюр рассказал, что украинские власти угрожали расправой над его женой