https://ria.ru/20230529/pytochnaya-1874755314.html

В освобожденном Рубежном в подвале кафе нашли пыточную

В освобожденном Рубежном в подвале кафе нашли пыточную - РИА Новости, 29.05.2023

В освобожденном Рубежном в подвале кафе нашли пыточную

Комнату, которую представители украинских нацбатальонов использовали как пыточную, наши в подвале кафе освобожденного города Рубежное в Луганской Народной... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:21

2023-05-29T10:21

2023-05-29T10:33

специальная военная операция на украине

рубежное

луганская народная республика

правый сектор

анна сорока

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Комнату, которую представители украинских нацбатальонов использовали как пыточную, наши в подвале кафе освобожденного города Рубежное в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости один из бойцов РФ. В конце 2022 года советник главы ЛНР Анна Сорока заявила об останках 2 тысяч мирных жителей, найденных за несколько месяцев силовиками и экспертами в Северодонецкой агломерации, в том числе в массовых стихийных захоронениях освобожденного весной 2022 года города Рубежное. "По словам местных жителей, хозяин этого кафе ("Орхидея") был заядлым укронацистом. Мы подозреваем, что тут были пыточные нацбатальнов. Хозяин очень дружил с "Правым сектором"* и батальоном "Айдар"**, - рассказал боец, показывая подвал кафе. Он уточнил, что в подвале заведения была обнаружена комната со следами крови, в которой были найдены помимо прочего овощные клетки, в которых, по словам местных жителей, держали людей, различные приспособления для пыток и даже крышка гроба. "По свидетельским показаниям здесь держали гражданское население, также наблюдали здесь и военнослужащих Украины, даже в начале спецоперации, если не ошибаюсь, одного из наших пленных здесь держали", - рассказал боец РФ. Ранее Следственный комитет РФ заявил, что суд приговорил украинского военного, обстреливавшего мирных жителей во время городских боев в Рубежном в 2022 году, к 15 годам колонии строгого режима.* Запрещенная в России экстремистская организация** Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873779586.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

рубежное

луганская народная республика

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Силовики показали обстановку в подвале кафе освобожденного Рубежного, где была обнаружена пыточная В подвале кафе в освобожденном Рубежном в ЛНР обнаружили пыточную. Местные жители рассказывают, что хозяин заведения дружил с украинскими нацбатальонами. 2023-05-29T10:21 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рубежное, луганская народная республика, правый сектор, анна сорока