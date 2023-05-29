https://ria.ru/20230529/pytochnaya-1874755314.html
В освобожденном Рубежном в подвале кафе нашли пыточную
В освобожденном Рубежном в подвале кафе нашли пыточную - РИА Новости, 29.05.2023
В освобожденном Рубежном в подвале кафе нашли пыточную
Комнату, которую представители украинских нацбатальонов использовали как пыточную, наши в подвале кафе освобожденного города Рубежное в Луганской Народной... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:21
2023-05-29T10:21
2023-05-29T10:33
специальная военная операция на украине
рубежное
луганская народная республика
правый сектор
анна сорока
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Комнату, которую представители украинских нацбатальонов использовали как пыточную, наши в подвале кафе освобожденного города Рубежное в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости один из бойцов РФ. В конце 2022 года советник главы ЛНР Анна Сорока заявила об останках 2 тысяч мирных жителей, найденных за несколько месяцев силовиками и экспертами в Северодонецкой агломерации, в том числе в массовых стихийных захоронениях освобожденного весной 2022 года города Рубежное. "По словам местных жителей, хозяин этого кафе ("Орхидея") был заядлым укронацистом. Мы подозреваем, что тут были пыточные нацбатальнов. Хозяин очень дружил с "Правым сектором"* и батальоном "Айдар"**, - рассказал боец, показывая подвал кафе. Он уточнил, что в подвале заведения была обнаружена комната со следами крови, в которой были найдены помимо прочего овощные клетки, в которых, по словам местных жителей, держали людей, различные приспособления для пыток и даже крышка гроба. "По свидетельским показаниям здесь держали гражданское население, также наблюдали здесь и военнослужащих Украины, даже в начале спецоперации, если не ошибаюсь, одного из наших пленных здесь держали", - рассказал боец РФ. Ранее Следственный комитет РФ заявил, что суд приговорил украинского военного, обстреливавшего мирных жителей во время городских боев в Рубежном в 2022 году, к 15 годам колонии строгого режима.* Запрещенная в России экстремистская организация** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873779586.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силовики показали обстановку в подвале кафе освобожденного Рубежного, где была обнаружена пыточная
В подвале кафе в освобожденном Рубежном в ЛНР обнаружили пыточную. Местные жители рассказывают, что хозяин заведения дружил с украинскими нацбатальонами.
2023-05-29T10:21
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PT2M44S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рубежное, луганская народная республика, правый сектор, анна сорока
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Луганская Народная Республика, Правый сектор, Анна Сорока
В освобожденном Рубежном в подвале кафе нашли пыточную
Российский боец сообщил об обнаружении пыточной в освобожденном Рубежном в подвале кафе
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Комнату, которую представители украинских нацбатальонов использовали как пыточную, наши в подвале кафе освобожденного города Рубежное в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости один из бойцов РФ.
В конце 2022 года советник главы ЛНР Анна Сорока
заявила об останках 2 тысяч мирных жителей, найденных за несколько месяцев силовиками и экспертами в Северодонецкой агломерации, в том числе в массовых стихийных захоронениях освобожденного весной 2022 года города Рубежное.
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"По словам местных жителей, хозяин этого кафе ("Орхидея") был заядлым укронацистом. Мы подозреваем, что тут были пыточные нацбатальнов. Хозяин очень дружил с "Правым сектором
"* и батальоном "Айдар"**, - рассказал боец, показывая подвал кафе.
Он уточнил, что в подвале заведения была обнаружена комната со следами крови, в которой были найдены помимо прочего овощные клетки, в которых, по словам местных жителей, держали людей, различные приспособления для пыток и даже крышка гроба.
"По свидетельским показаниям здесь держали гражданское население, также наблюдали здесь и военнослужащих Украины
, даже в начале спецоперации, если не ошибаюсь, одного из наших пленных здесь держали", - рассказал боец РФ.
Ранее Следственный комитет РФ заявил, что суд приговорил украинского военного, обстреливавшего мирных жителей во время городских боев в Рубежном в 2022 году, к 15 годам колонии строгого режима.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Террористическая организация, запрещенная в России.
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