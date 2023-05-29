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В США присудили Путину неожиданную победу - РИА Новости, 29.05.2023
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01:30 29.05.2023 (обновлено: 01:55 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/putin-1874723336.html
В США присудили Путину неожиданную победу
В США присудили Путину неожиданную победу - РИА Новости, 29.05.2023
В США присудили Путину неожиданную победу
Итогом прошедших в Турции президентских выборов, на которых выиграл действующий лидер страны Тайип Эрдоган, стала "победа" президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:30
2023-05-29T01:55
в мире
турция
россия
владимир путин
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Итогом прошедших в Турции президентских выборов, на которых выиграл действующий лидер страны Тайип Эрдоган, стала "победа" президента России Владимира Путина, пишет американский журнал Newsweek.В воскресенье в Турции прошел второй тур президентских выборов, по результатам которого победу одержал Эрдоган, набравший 52% голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.Победа Эрдогана расценивается как "хорошая новость" для российского лидера, говорится в статье. Так, Турция выступает посредником между Москвой и Киевом, поддерживая при этом тесные дипломатические с Россией, сохранение прочных экономических связей также остается приоритетом для обеих стран."Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статус-кво", - полагает Newsweek.Ранее Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, отметив, что турецкий лидер внес большой вклад в упрочнение сотрудничества между Москвой и Анкарой. Путин также выразил готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам двусторонней, региональной и международной повесток дня. Турецкий лидер, выступая перед своими сторонниками, пообещал продолжить реализацию совместного с Россией проекта газового хаба.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874720091.html
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в мире, турция, россия, владимир путин, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
В США присудили Путину неожиданную победу

Журнал Newsweek назвал Путина победителем по итогам президентских выборов в Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Итогом прошедших в Турции президентских выборов, на которых выиграл действующий лидер страны Тайип Эрдоган, стала "победа" президента России Владимира Путина, пишет американский журнал Newsweek.
В воскресенье в Турции прошел второй тур президентских выборов, по результатам которого победу одержал Эрдоган, набравший 52% голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.
Победа Эрдогана расценивается как "хорошая новость" для российского лидера, говорится в статье. Так, Турция выступает посредником между Москвой и Киевом, поддерживая при этом тесные дипломатические с Россией, сохранение прочных экономических связей также остается приоритетом для обеих стран.
"Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статус-кво", - полагает Newsweek.
Ранее Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, отметив, что турецкий лидер внес большой вклад в упрочнение сотрудничества между Москвой и Анкарой. Путин также выразил готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам двусторонней, региональной и международной повесток дня. Турецкий лидер, выступая перед своими сторонниками, пообещал продолжить реализацию совместного с Россией проекта газового хаба.
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба
00:32
 
В миреТурцияРоссияВладимир ПутинПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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