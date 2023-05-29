https://ria.ru/20230529/psikholog-1874913502.html

В Екатеринбурге психолог нагрубила школьникам

В Екатеринбурге психолог нагрубила школьникам - РИА Новости, 29.05.2023

В Екатеринбурге психолог нагрубила школьникам

Педагог-психолог некорректно общалась с тремя "нарушающими дисциплину" учениками 4 класса в лицее №3 Екатеринбурга, после конфликта с ней провели беседу и взяли РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:04

2023-05-29T19:04

2023-05-29T19:04

общество

екатеринбург

россия

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происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Педагог-психолог некорректно общалась с тремя "нарушающими дисциплину" учениками 4 класса в лицее №3 Екатеринбурга, после конфликта с ней провели беседу и взяли объяснительную, заявили РИА Новости в городском департаменте образования. В понедельник местный портал E1.RU писал, что 12 мая в лицее №3 в Екатеринбурге классный руководитель, она же педагог-психолог, наговорила грубостей ученикам 4 класса. В частности, она винила их в том, что те отвлекаются от уроков, прикрываясь конфликтами в семье, впустую тратят деньги на репетиторов. В своей речи учительница использовала слова "обнаглели", "дурак" и другие. Дети записали разговор на диктофон, инцидент дошел до родителей школьников и директора, педагог написала заявление об уходе, отмечало издание. "Классный руководитель четвертого класса (педагог-психолог), работает в лицее №3 с 1993 года, стаж ее педагогической деятельности составляет 35 лет, имеет высшее педагогическое образование... Ранее нарушений трудового законодательства и образовательной деятельности за ней не выявлено. Факт некорректного разговора 12 мая педагога с тремя обучающимися, нарушающими дисциплину в классе, подтвержден", – сказали в ведомстве. В департаменте добавили, что не владеют информацией об увольнении учительницы, с 16 по 23 мая она была на больничном, с ней проведена беседа и взята объяснительная.

https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874798549.html

https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html

екатеринбург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, екатеринбург, россия, школа, дети, происшествия