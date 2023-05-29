"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комедия "Непосредственно Каха: Другой фильм" лидировала в прокате в России и СНГ за уик-энд с 25 по 28 мая, заработав 152,3 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.В центре истории — ссора двух давних друзей. Роли исполнили Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян и другие. Второй — "Форсаж 10" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса франшизы об уличных угонщиках — 58 миллионов рублей. Доминик Торетто (Вин Дизель) вновь должен защитить семью. Его главный враг в этой серии — Данте Рейес (Джейсон Момоа). Со сборами 48,1 миллиона на третью строчку сместился "Вызов". Это первая лента, которая снималась в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Русалочка" — четвертая (страны СНГ без России и Белоруссии). За выходные фильм получил 23,5 миллиона рублей. Ариэль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Образ ведьмы Урсулы воплотила Мелисса Маккарти, короля Тритона — Хавьер Бардем. Роль принца Эрика досталась Джону Хауэр-Кингу.Замыкает пятерку лидеров фильм ужасов "Мегалодон" о гигантской акуле. Касса проекта — 23,4 миллиона рублей. "Вызов" стартовал в российском прокате 20 апреля и потерял лидерство на шестой неделе. Согласно единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на 29 мая 2023 года картина собрала в прокате только в России 1 661 359 913 рублей. Семейный фильм "Чебурашка", ставший самым кассовым в отечественном прокате, показывают с 1 января 2023 года. Судя по данным kinobusiness.com, лидером картина была семь недель. Сейчас, как указано на сайте ЕАИС, "Чебурашка" собрал только в российском прокате 6 783 767 075 рублей. Ранее сообщалось , что российская компания получила права на фильмы легенды японской анимации Хаяо Миядзаки.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комедия "Непосредственно Каха: Другой фильм" лидировала в прокате в России и СНГ за уик-энд с 25 по 28 мая, заработав 152,3 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.
В центре истории — ссора двух давних друзей. Роли исполнили Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян и другие.
Второй — "Форсаж 10" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса франшизы об уличных угонщиках — 58 миллионов рублей. Доминик Торетто (Вин Дизель) вновь должен защитить семью. Его главный враг в этой серии — Данте Рейес (Джейсон Момоа).
Со сборами 48,1 миллиона на третью строчку сместился "Вызов". Это первая лента, которая снималась в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
"Русалочка" — четвертая (страны СНГ без России и Белоруссии). За выходные фильм получил 23,5 миллиона рублей. Ариэль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Образ ведьмы Урсулы воплотила Мелисса Маккарти, короля Тритона — Хавьер Бардем. Роль принца Эрика досталась Джону Хауэр-Кингу.
Замыкает пятерку лидеров фильм ужасов "Мегалодон" о гигантской акуле. Касса проекта — 23,4 миллиона рублей.
"Вызов" стартовал в российском прокате 20 апреля и потерял лидерство на шестой неделе. Согласно единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на 29 мая 2023 года картина собрала в прокате только в России 1 661 359 913 рублей.
Семейный фильм "Чебурашка", ставший самым кассовым в отечественном прокате, показывают с 1 января 2023 года. Судя по данным kinobusiness.com, лидером картина была семь недель. Сейчас, как указано на сайте ЕАИС, "Чебурашка" собрал только в российском прокате 6 783 767 075 рублей.
Ранее сообщалось , что российская компания получила права на фильмы легенды японской анимации Хаяо Миядзаки.
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