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"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ - РИА Новости, 29.05.2023
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Культура
 
11:42 29.05.2023 (обновлено: 16:43 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/prokat-1874758313.html
"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ
"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ - РИА Новости, 29.05.2023
"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ
Комедия "Непосредственно Каха: Другой фильм" лидировала в прокате в России и СНГ за уик-энд с 25 по 28 мая, заработав 152,3 миллиона рублей (данные... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:42
2023-05-29T16:43
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комедия "Непосредственно Каха: Другой фильм" лидировала в прокате в России и СНГ за уик-энд с 25 по 28 мая, заработав 152,3 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.В центре истории — ссора двух давних друзей. Роли исполнили Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян и другие. Второй — "Форсаж 10" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса франшизы об уличных угонщиках — 58 миллионов рублей. Доминик Торетто (Вин Дизель) вновь должен защитить семью. Его главный враг в этой серии — Данте Рейес (Джейсон Момоа). Со сборами 48,1 миллиона на третью строчку сместился "Вызов". Это первая лента, которая снималась в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Русалочка" — четвертая (страны СНГ без России и Белоруссии). За выходные фильм получил 23,5 миллиона рублей. Ариэль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Образ ведьмы Урсулы воплотила Мелисса Маккарти, короля Тритона — Хавьер Бардем. Роль принца Эрика досталась Джону Хауэр-Кингу.Замыкает пятерку лидеров фильм ужасов "Мегалодон" о гигантской акуле. Касса проекта — 23,4 миллиона рублей. "Вызов" стартовал в российском прокате 20 апреля и потерял лидерство на шестой неделе. Согласно единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на 29 мая 2023 года картина собрала в прокате только в России 1 661 359 913 рублей. Семейный фильм "Чебурашка", ставший самым кассовым в отечественном прокате, показывают с 1 января 2023 года. Судя по данным kinobusiness.com, лидером картина была семь недель. Сейчас, как указано на сайте ЕАИС, "Чебурашка" собрал только в российском прокате 6 783 767 075 рублей. Ранее сообщалось , что российская компания получила права на фильмы легенды японской анимации Хаяо Миядзаки.
https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , вин дизель (марк синклер винсент), джейсон момоа, юлия пересильд, клим шипенко
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Вин Дизель (Марк Синклер Винсент), Джейсон Момоа, Юлия Пересильд, Клим Шипенко
"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ

"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ по итогам уик-энда

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов"
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комедия "Непосредственно Каха: Другой фильм" лидировала в прокате в России и СНГ за уик-энд с 25 по 28 мая, заработав 152,3 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.
В центре истории — ссора двух давних друзей. Роли исполнили Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян и другие.
© ПЕНЗФИЛЬММАШ (2023) Кадр из фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм"
Кадр из фильма Непосредственно Каха: Другой фильм
Кадр из фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм"
© ПЕНЗФИЛЬММАШ (2023)
1 из 2
© One Race Films (2023) Кадр из фильма "Форсаж 10"
Кадр из фильма Форсаж 10
Кадр из фильма "Форсаж 10"
© One Race Films (2023)
2 из 2
Кадр из фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм"
© ПЕНЗФИЛЬММАШ (2023)
1 из 2
Кадр из фильма "Форсаж 10"
© One Race Films (2023)
2 из 2
Второй — "Форсаж 10" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса франшизы об уличных угонщиках — 58 миллионов рублей. Доминик Торетто (Вин Дизель) вновь должен защитить семью. Его главный враг в этой серии — Данте Рейес (Джейсон Момоа).
Со сборами 48,1 миллиона на третью строчку сместился "Вызов". Это первая лента, которая снималась в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
"Русалочка" — четвертая (страны СНГ без России и Белоруссии). За выходные фильм получил 23,5 миллиона рублей. Ариэль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Образ ведьмы Урсулы воплотила Мелисса Маккарти, короля Тритона — Хавьер Бардем. Роль принца Эрика досталась Джону Хауэр-Кингу.
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
1 из 3
© Walt Disney Pictures (2023) Кадр из фильма "Русалочка"
Кадр из фильма Русалочка
Кадр из фильма "Русалочка"
© Walt Disney Pictures (2023)
2 из 3
© Buzzfeed Studios (2023) Кадр из фильма "Мегалодон"
Кадр из фильма Мегалодон
Кадр из фильма "Мегалодон"
© Buzzfeed Studios (2023)
3 из 3
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
1 из 3
Кадр из фильма "Русалочка"
© Walt Disney Pictures (2023)
2 из 3
Кадр из фильма "Мегалодон"
© Buzzfeed Studios (2023)
3 из 3
Замыкает пятерку лидеров фильм ужасов "Мегалодон" о гигантской акуле. Касса проекта — 23,4 миллиона рублей.
"Вызов" стартовал в российском прокате 20 апреля и потерял лидерство на шестой неделе. Согласно единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на 29 мая 2023 года картина собрала в прокате только в России 1 661 359 913 рублей.
Семейный фильм "Чебурашка", ставший самым кассовым в отечественном прокате, показывают с 1 января 2023 года. Судя по данным kinobusiness.com, лидером картина была семь недель. Сейчас, как указано на сайте ЕАИС, "Чебурашка" собрал только в российском прокате 6 783 767 075 рублей.
Ранее сообщалось , что российская компания получила права на фильмы легенды японской анимации Хаяо Миядзаки.
Кадр из мультфильма Фиксики
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"
19 мая, 16:29
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьВин Дизель (Марк Синклер Винсент)Джейсон МомоаЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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