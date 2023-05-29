https://ria.ru/20230529/prokat-1874758313.html

"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ

"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ - РИА Новости, 29.05.2023

"Вызов" потерял лидерство в прокате в России и СНГ

Комедия "Непосредственно Каха: Другой фильм" лидировала в прокате в России и СНГ за уик-энд с 25 по 28 мая, заработав 152,3 миллиона рублей (данные... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:42

2023-05-29T11:42

2023-05-29T16:43

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

вин дизель (марк синклер винсент)

джейсон момоа

юлия пересильд

клим шипенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864404955_248:0:1661:795_1920x0_80_0_0_4041a8bec2e852a6803efdb2a54089ac.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комедия "Непосредственно Каха: Другой фильм" лидировала в прокате в России и СНГ за уик-энд с 25 по 28 мая, заработав 152,3 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.В центре истории — ссора двух давних друзей. Роли исполнили Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян и другие. Второй — "Форсаж 10" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса франшизы об уличных угонщиках — 58 миллионов рублей. Доминик Торетто (Вин Дизель) вновь должен защитить семью. Его главный враг в этой серии — Данте Рейес (Джейсон Момоа). Со сборами 48,1 миллиона на третью строчку сместился "Вызов". Это первая лента, которая снималась в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Русалочка" — четвертая (страны СНГ без России и Белоруссии). За выходные фильм получил 23,5 миллиона рублей. Ариэль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Образ ведьмы Урсулы воплотила Мелисса Маккарти, короля Тритона — Хавьер Бардем. Роль принца Эрика досталась Джону Хауэр-Кингу.Замыкает пятерку лидеров фильм ужасов "Мегалодон" о гигантской акуле. Касса проекта — 23,4 миллиона рублей. "Вызов" стартовал в российском прокате 20 апреля и потерял лидерство на шестой неделе. Согласно единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на 29 мая 2023 года картина собрала в прокате только в России 1 661 359 913 рублей. Семейный фильм "Чебурашка", ставший самым кассовым в отечественном прокате, показывают с 1 января 2023 года. Судя по данным kinobusiness.com, лидером картина была семь недель. Сейчас, как указано на сайте ЕАИС, "Чебурашка" собрал только в российском прокате 6 783 767 075 рублей. Ранее сообщалось , что российская компания получила права на фильмы легенды японской анимации Хаяо Миядзаки.

https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , вин дизель (марк синклер винсент), джейсон момоа, юлия пересильд, клим шипенко