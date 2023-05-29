https://ria.ru/20230529/posadka-1874735546.html

СМИ: самолет Air France совершил экстренную посадку в японском аэропорту

СМИ: самолет Air France совершил экстренную посадку в японском аэропорту - РИА Новости, 29.05.2023

СМИ: самолет Air France совершил экстренную посадку в японском аэропорту

Самолет авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в аэропорту Кансай в Японии, откуда до этого вылетел в Париж, сообщила служба новостей телеканала... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T07:30

2023-05-29T07:30

2023-05-29T07:30

в мире

париж

air france

япония

тихий океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186977_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_d6f68613ec58353744ea577bbe6d70f5.jpg

ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в аэропорту Кансай в Японии, откуда до этого вылетел в Париж, сообщила служба новостей телеканала Fuji. Самолет, вылетевший в Париж рейсом 291 из аэропорта Кансай 28 мая в 11.15 (05.15 мск), был вынужден вернуться в аэропорт из-за неполадок. Через полчаса после вылета, когда самолет находился над Тихим океаном в районе префектуры Мияги на высоте 10 тысяч метров, появилось оповещение о проблемах с метеорадаром и спидометром. Было принято решение о возвращении его в аэропорт вылета. Борт приземлился в аэропорту Кансай в 14.25 (08.25 мск). На носу самолета заметна большая вмятина. На борту находились 324 пассажира и члена экипажа. Никто не пострадал. Комитет по безопасности на транспорте расследует причины происшествия.

https://ria.ru/20230528/aviareys-1874614203.html

париж

япония

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, air france, япония, тихий океан