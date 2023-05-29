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СМИ: самолет Air France совершил экстренную посадку в японском аэропорту
СМИ: самолет Air France совершил экстренную посадку в японском аэропорту - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: самолет Air France совершил экстренную посадку в японском аэропорту
Самолет авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в аэропорту Кансай в Японии, откуда до этого вылетел в Париж, сообщила служба новостей телеканала... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:30
2023-05-29T07:30
2023-05-29T07:30
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в аэропорту Кансай в Японии, откуда до этого вылетел в Париж, сообщила служба новостей телеканала Fuji. Самолет, вылетевший в Париж рейсом 291 из аэропорта Кансай 28 мая в 11.15 (05.15 мск), был вынужден вернуться в аэропорт из-за неполадок. Через полчаса после вылета, когда самолет находился над Тихим океаном в районе префектуры Мияги на высоте 10 тысяч метров, появилось оповещение о проблемах с метеорадаром и спидометром. Было принято решение о возвращении его в аэропорт вылета. Борт приземлился в аэропорту Кансай в 14.25 (08.25 мск). На носу самолета заметна большая вмятина. На борту находились 324 пассажира и члена экипажа. Никто не пострадал. Комитет по безопасности на транспорте расследует причины происшествия.
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в мире, париж, air france, япония, тихий океан
В мире, Париж, Air France, Япония, Тихий океан
СМИ: самолет Air France совершил экстренную посадку в японском аэропорту
Fuji: самолет Air France совершил экстренную посадку в японском аэропорту Кансай