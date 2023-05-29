Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 29.05.2023 (обновлено: 21:00 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/peregovor-1874929180.html
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры - РИА Новости, 29.05.2023
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:51
2023-05-29T21:00
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328906_113:220:2699:1675_1920x0_80_0_0_fdb2158c34e93512dfe4e52f60e87663.jpg
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщила газета Sabah."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - сообщила газета.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874912963.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328906_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_96a08e079ebc6a6e127e978421c4db1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, политика
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщила газета Sabah.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - сообщила газета.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию
Вчера, 19:01
 
ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала