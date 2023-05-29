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Глава МИД Швейцарии возглавит заседание СБ ООН по Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.05.2023
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14:30 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/oon-1874833492.html
Глава МИД Швейцарии возглавит заседание СБ ООН по Запорожской АЭС
Глава МИД Швейцарии возглавит заседание СБ ООН по Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.05.2023
Глава МИД Швейцарии возглавит заседание СБ ООН по Запорожской АЭС
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 30 мая будет председательствовать на заседании СБ ООН по Запорожской АЭС, говорится в опубликованном заявлении... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:30
2023-05-29T14:30
в мире
россия
швейцария
украина
запорожская аэс
оон
магатэ
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ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 30 мая будет председательствовать на заседании СБ ООН по Запорожской АЭС, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Совет Безопасности ООН соберется 30 мая, чтобы обсудить вопросы защиты Запорожской атомной электростанции. Безопасность электростанции находится под угрозой из-за боевых действий. На встрече, которая будет проходить под председательством федерального советника Кассиса в Нью-Йорке, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Марино Гросси проинформирует Совет Безопасности о ситуации на месте и представит ему принципы агентства, направленные на обеспечение безопасности электростанции", - сказано в документе. Ведомство добавляет, что Украина также примет участие в обсуждениях, но не уточняет, что Запорожская АЭС находится под контролем российской армии, и не говорит, какая сторона конфликта наносит удары по АЭС. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавлял, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявлял Путин. "В консультации с другими членами Совета и посредством прямых контактов по различным дипломатическим каналам в последние недели Швейцария работала над тем, чтобы Россия и Украина рассмотрели принципы МАГАТЭ в Совете", - говорится в заявлении ведомства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230528/zaes-1874689593.html
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в мире, россия, швейцария, украина, запорожская аэс, оон, магатэ
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
Глава МИД Швейцарии возглавит заседание СБ ООН по Запорожской АЭС

Глава МИД Швейцарии Кассис возглавит 30 мая заседание СБ ООН по Запорожской АЭС

© AFP 2023 / ED JONESЗаседание совета безопасности ООН
Заседание совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Заседание совета безопасности ООН. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 30 мая будет председательствовать на заседании СБ ООН по Запорожской АЭС, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Совет Безопасности ООН соберется 30 мая, чтобы обсудить вопросы защиты Запорожской атомной электростанции. Безопасность электростанции находится под угрозой из-за боевых действий. На встрече, которая будет проходить под председательством федерального советника Кассиса в Нью-Йорке, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Марино Гросси проинформирует Совет Безопасности о ситуации на месте и представит ему принципы агентства, направленные на обеспечение безопасности электростанции", - сказано в документе.
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Ведомство добавляет, что Украина также примет участие в обсуждениях, но не уточняет, что Запорожская АЭС находится под контролем российской армии, и не говорит, какая сторона конфликта наносит удары по АЭС.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавлял, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявлял Путин.
"В консультации с другими членами Совета и посредством прямых контактов по различным дипломатическим каналам в последние недели Швейцария работала над тем, чтобы Россия и Украина рассмотрели принципы МАГАТЭ в Совете", - говорится в заявлении ведомства.
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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