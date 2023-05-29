https://ria.ru/20230529/obstrel-1874942221.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска с 20.00 до 22.45 выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T23:10
2023-05-29T23:10
2023-05-29T23:11
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
украина
куйбышевский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска с 20.00 до 22.45 выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 22.45 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
донецк
украина
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, сцкк, нато, украина, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов