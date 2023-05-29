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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали три человека - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 29.05.2023 (обновлено: 18:23 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874836249.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали три человека
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали три человека - РИА Новости, 29.05.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали три человека
Трое мирных граждан ранены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:34
2023-05-29T18:23
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Трое мирных граждан ранены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранено трое мирных граждан по улице Блюхера", - написал Приходько.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что украинские войска в 14.03 выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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горловка, иван приходько, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Украина, Происшествия
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали три человека

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР. 29 мая 2023
Последствия обстрела Горловки в ДНР. 29 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР. 29 мая 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Трое мирных граждан ранены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранено трое мирных граждан по улице Блюхера", - написал Приходько.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что украинские войска в 14.03 выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоУкраинаПроисшествия
 
 
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