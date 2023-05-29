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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО
Украинские войска в 14.03 выпустили 21 ракету из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:16
2023-05-29T14:16
2023-05-29T18:23
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.03 выпустили 21 ракету из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.03 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущена 21 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил о повреждении мясокомбината в результате обстрела города со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО