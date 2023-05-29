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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 29.05.2023 (обновлено: 18:23 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874827016.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО
Украинские войска в 14.03 выпустили 21 ракету из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:16
2023-05-29T18:23
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.03 выпустили 21 ракету из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.03 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущена 21 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил о повреждении мясокомбината в результате обстрела города со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
горловка
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горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖительница Горловки Донецкой народной республики демонстрирует осколки снарядов, которыми ВСУ обстреляли населенный пункт. 29 мая 2023
Жительница Горловки Донецкой народной республики демонстрирует осколки снарядов, которыми ВСУ обстреляли населенный пункт. 29 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жительница Горловки Донецкой народной республики демонстрирует осколки снарядов, которыми ВСУ обстреляли населенный пункт. 29 мая 2023
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.03 выпустили 21 ракету из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.03 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущена 21 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил о повреждении мясокомбината в результате обстрела города со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДонецк
 
 
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