https://ria.ru/20230529/neft-1874729357.html
Эксперты оценили выгоду от переброски экспорта нефти с Балтики на СМП
Эксперты оценили выгоду от переброски экспорта нефти с Балтики на СМП - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперты оценили выгоду от переброски экспорта нефти с Балтики на СМП
Переброска морского экспорта нефти РФ с Балтики на Северный морской путь (СМП) может иметь смысл, однако экономическая целесообразность такого шага... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T04:30
2023-05-29T04:30
2023-05-29T04:30
мурманск
россия
приморск
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
совкомфлот
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Татьяна Киселева, Дарья Семенова. Переброска морского экспорта нефти РФ с Балтики на Северный морской путь (СМП) может иметь смысл, однако экономическая целесообразность такого шага неоднозначна, а осуществление плана потребует расширить российский флот танкеров и ледоколов, а также построить трубопровод до порта Мурманска, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Глава "Росатома" Алексей Лихачев на совещании с членами правительства РФ 17 мая заявил, что "Росатом" прорабатывает с российскими компаниями переброску морских перевозок нефти с Балтики на СМП. Традиционно существенная часть поставок нефти шла из России в Европу через балтийские порты. Теперь же из-за санкций основные потоки идут в азиатском направлении. Кроме того, отправка судов по СМП выглядит более безопасным вариантом. "Для осуществления подобного решения необходимо достаточное количество портовой мощности и наличие танкерного флота для перевозки... В части экономической целесообразности не все так однозначно", - прокомментировал слова Лихачева руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Бегляр Новрузов. Танкеры и ледоколыКруглогодичный вывоз нефти с арктических месторождений осуществляется танкерами высоких арктических ледовых классов – из Печорского моря Arc6, из Карского – Arc7, поясняет глава консультационной компании "Гекон", член научного совета при совете безопасности РФ и научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев. Вся транспортировка ведется в западном направлении – на порт Мурманск для последующей перевалки, добавляет он. "На фрахтовом рынке танкеров таких ледовых классов нет, как и практически нет крупнотоннажных судов более низких арктических ледовых классов Arc4 и Arc5. Доступны суда без ледовых усилений или суда так называемых неарктических "балтийских" ледовых классов Ice1-Ice3 по классификации Российского морского регистра судоходства", - комментирует эксперт. По правилам навигации в акватории СМП, объясняет Григорьев, при определенных условиях суда низких арктических классов (Arc4 и Arc5) могут осуществлять плавание по этому маршруту, но в основном под проводкой ледоколов. Фактически же они плавают в восточном секторе Севморпути только с июля по ноябрь. А суда без ледового класса и Ice1-Ice3 допускаются к плаванию только с 1 июля по 15 ноября. Соответственно, перевозки нефти через Севморпуть ограничены периодом летне-осенней навигации – четыре месяца, или 120 дней. "Оценить провозную способность маршрута можно на примере ранее произведенных перевозок. В 2019 году танкерами типоразмера афрамакс Lomonosov Prospect и Mendeleev Prospect ледового класса Ice3 ПАО "Совкомфлот" были осуществлены два рейса с нефтью из Приморска в Китай, на его восточное побережье. Путь от Приморска занял до Циндао 35 суток, до Тяньцзина – 30", - говорит Григорьев. "Рейсы выполнялись с конца сентября по конец октября. Ледокольное сопровождение этим судам наиболее высокого неарктического "балтийского" ледового класса не понадобилось. Обратно суда возвращались южным маршрутом. Соответственно, длительность кругового рейса, с учетом погрузо-разгрузочных операций, составляет около 65-75 суток, то есть предельное количество рейсов, которое может выполнить одно судно за навигацию – 2", - резюмирует он. Что касается строящегося флота, обладающего необходимыми техническими характеристиками для круглогодичной навигации, то, как правило, он создается компаниями-разработчиками арктических проектов и зарезервирован под перевозку грузов с этих месторождений, добавляет Новрузов. "Иной танкерный флот (не менее 30 танкеров "Совкомфлота"), который ранее использовался на Балтике, возможно использовать в акватории СМП летом с большими ограничениями. Следовательно, требуется строительство не менее 10-15 судов уже к 2025-2026 году", - заключает эксперт. ТрубопроводДля переброски транспорта нефти с Балтики на Северный морской путь возможно развитие мощностей около морского порта Мурманск, считает Новрузов. В этом случае маршрут будет учитывать определенное расстояние до выхода на акваторию СМП, говорит он. Григорьев отмечает, что перенаправление поставок через порт Мурманска потребует также строительство магистрального нефтепровода в незамерзающую часть Баренцева моря. Поэтому будущее развитие балтийских портов связано не только с возможным изменением режима судоходства для танкеров с российской нефтью в Датских проливах, но и с этим фактором. О проекте строительства нефтепровода до порта Мурманска говорили еще в начале 21 века, напоминает Григорьев. "Но в настоящее время "Транснефть" реализует проекты расширения трубопроводных систем на морские порты, в том числе и Приморск, так что близкое начало строительства нефтепровода на Мурманск не предвидится", - резюмирует он. Источник РИА Новости в отрасли согласен, что строительство нефтепровода для экспорта нефти этим маршрутом необходимо, но это займет много лет и потребует больших инвестиций. ЭкономикаЧто касается экономики, то, по мнению Григорьева, при смене маршрута поставок вырастет не цена нефти, а расходы продавца, поскольку сейчас обычно фрахт, страховка и ледокольная проводка, если она необходима, оплачиваются отправителем. Соответственно, снизится прибыль компаний, делает вывод он. "Необходимо учитывать не только стоимость ледокольных проводок в акватории Севморпути (часть судов может в определенный период обойтись без них), но также и доступность ледокольного обеспечения, поскольку основной объем работ "Атомфлота" связан с обеспечением крупных проектов "Новатэка", "Газпром нефти", "Норильского никеля", "Роснефти" на основе долгосрочных договоров (обеспечение вывоза сырья и завоз грузов обеспечения), а услуги остальным пользователям предоставляются по остаточному принципу", - объяснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230502/pravitelstvo-1869068974.html
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мурманск, россия, приморск, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, совкомфлот, экономика
Мурманск, Россия, Приморск, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук, Совкомфлот, Экономика
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Татьяна Киселева, Дарья Семенова. Переброска морского экспорта нефти РФ с Балтики на Северный морской путь (СМП) может иметь смысл, однако экономическая целесообразность такого шага неоднозначна, а осуществление плана потребует расширить российский флот танкеров и ледоколов, а также построить трубопровод до порта Мурманска, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Глава "Росатома
" Алексей Лихачев
на совещании с членами правительства РФ 17 мая заявил, что "Росатом" прорабатывает с российскими компаниями переброску морских перевозок нефти с Балтики на СМП. Традиционно существенная часть поставок нефти шла из России в Европу
через балтийские порты. Теперь же из-за санкций основные потоки идут в азиатском направлении. Кроме того, отправка судов по СМП выглядит более безопасным вариантом.
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"Для осуществления подобного решения необходимо достаточное количество портовой мощности и наличие танкерного флота для перевозки... В части экономической целесообразности не все так однозначно", - прокомментировал слова Лихачева руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Бегляр Новрузов.
Круглогодичный вывоз нефти с арктических месторождений осуществляется танкерами высоких арктических ледовых классов – из Печорского моря
Arc6, из Карского – Arc7, поясняет глава консультационной компании "Гекон", член научного совета при совете безопасности РФ и научного совета РАН
по изучению Арктики
и Антарктики Михаил Григорьев. Вся транспортировка ведется в западном направлении – на порт Мурманск для последующей перевалки, добавляет он.
"На фрахтовом рынке танкеров таких ледовых классов нет, как и практически нет крупнотоннажных судов более низких арктических ледовых классов Arc4 и Arc5. Доступны суда без ледовых усилений или суда так называемых неарктических "балтийских" ледовых классов Ice1-Ice3 по классификации Российского морского регистра судоходства", - комментирует эксперт.
По правилам навигации в акватории СМП, объясняет Григорьев, при определенных условиях суда низких арктических классов (Arc4 и Arc5) могут осуществлять плавание по этому маршруту, но в основном под проводкой ледоколов. Фактически же они плавают в восточном секторе Севморпути только с июля по ноябрь. А суда без ледового класса и Ice1-Ice3 допускаются к плаванию только с 1 июля по 15 ноября. Соответственно, перевозки нефти через Севморпуть ограничены периодом летне-осенней навигации – четыре месяца, или 120 дней.
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"Оценить провозную способность маршрута можно на примере ранее произведенных перевозок. В 2019 году танкерами типоразмера афрамакс Lomonosov Prospect и Mendeleev Prospect ледового класса Ice3 ПАО "Совкомфлот" были осуществлены два рейса с нефтью из Приморска
в Китай
, на его восточное побережье. Путь от Приморска занял до Циндао
35 суток, до Тяньцзина – 30", - говорит Григорьев.
"Рейсы выполнялись с конца сентября по конец октября. Ледокольное сопровождение этим судам наиболее высокого неарктического "балтийского" ледового класса не понадобилось. Обратно суда возвращались южным маршрутом. Соответственно, длительность кругового рейса, с учетом погрузо-разгрузочных операций, составляет около 65-75 суток, то есть предельное количество рейсов, которое может выполнить одно судно за навигацию – 2", - резюмирует он.
Что касается строящегося флота, обладающего необходимыми техническими характеристиками для круглогодичной навигации, то, как правило, он создается компаниями-разработчиками арктических проектов и зарезервирован под перевозку грузов с этих месторождений, добавляет Новрузов. "Иной танкерный флот (не менее 30 танкеров "Совкомфлота
"), который ранее использовался на Балтике, возможно использовать в акватории СМП летом с большими ограничениями. Следовательно, требуется строительство не менее 10-15 судов уже к 2025-2026 году", - заключает эксперт.
Для переброски транспорта нефти с Балтики на Северный морской путь возможно развитие мощностей около морского порта Мурманск, считает Новрузов. В этом случае маршрут будет учитывать определенное расстояние до выхода на акваторию СМП, говорит он.
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Григорьев отмечает, что перенаправление поставок через порт Мурманска потребует также строительство магистрального нефтепровода в незамерзающую часть Баренцева моря
. Поэтому будущее развитие балтийских портов связано не только с возможным изменением режима судоходства для танкеров с российской нефтью в Датских проливах, но и с этим фактором.
О проекте строительства нефтепровода до порта Мурманска говорили еще в начале 21 века, напоминает Григорьев. "Но в настоящее время "Транснефть
" реализует проекты расширения трубопроводных систем на морские порты, в том числе и Приморск, так что близкое начало строительства нефтепровода на Мурманск не предвидится", - резюмирует он.
Источник РИА Новости в отрасли согласен, что строительство нефтепровода для экспорта нефти этим маршрутом необходимо, но это займет много лет и потребует больших инвестиций.
Что касается экономики, то, по мнению Григорьева, при смене маршрута поставок вырастет не цена нефти, а расходы продавца, поскольку сейчас обычно фрахт, страховка и ледокольная проводка, если она необходима, оплачиваются отправителем. Соответственно, снизится прибыль компаний, делает вывод он.
"Необходимо учитывать не только стоимость ледокольных проводок в акватории Севморпути (часть судов может в определенный период обойтись без них), но также и доступность ледокольного обеспечения, поскольку основной объем работ "Атомфлота
" связан с обеспечением крупных проектов "Новатэка
", "Газпром нефти
", "Норильского никеля", "Роснефти
" на основе долгосрочных договоров (обеспечение вывоза сырья и завоз грузов обеспечения), а услуги остальным пользователям предоставляются по остаточному принципу", - объяснил собеседник агентства.
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