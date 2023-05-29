https://ria.ru/20230529/neft-1874729357.html

Эксперты оценили выгоду от переброски экспорта нефти с Балтики на СМП

Эксперты оценили выгоду от переброски экспорта нефти с Балтики на СМП - РИА Новости, 29.05.2023

Эксперты оценили выгоду от переброски экспорта нефти с Балтики на СМП

Переброска морского экспорта нефти РФ с Балтики на Северный морской путь (СМП) может иметь смысл, однако экономическая целесообразность такого шага... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T04:30

2023-05-29T04:30

2023-05-29T04:30

мурманск

россия

приморск

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российская академия наук

совкомфлот

экономика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Татьяна Киселева, Дарья Семенова. Переброска морского экспорта нефти РФ с Балтики на Северный морской путь (СМП) может иметь смысл, однако экономическая целесообразность такого шага неоднозначна, а осуществление плана потребует расширить российский флот танкеров и ледоколов, а также построить трубопровод до порта Мурманска, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Глава "Росатома" Алексей Лихачев на совещании с членами правительства РФ 17 мая заявил, что "Росатом" прорабатывает с российскими компаниями переброску морских перевозок нефти с Балтики на СМП. Традиционно существенная часть поставок нефти шла из России в Европу через балтийские порты. Теперь же из-за санкций основные потоки идут в азиатском направлении. Кроме того, отправка судов по СМП выглядит более безопасным вариантом. "Для осуществления подобного решения необходимо достаточное количество портовой мощности и наличие танкерного флота для перевозки... В части экономической целесообразности не все так однозначно", - прокомментировал слова Лихачева руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Бегляр Новрузов. Танкеры и ледоколыКруглогодичный вывоз нефти с арктических месторождений осуществляется танкерами высоких арктических ледовых классов – из Печорского моря Arc6, из Карского – Arc7, поясняет глава консультационной компании "Гекон", член научного совета при совете безопасности РФ и научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев. Вся транспортировка ведется в западном направлении – на порт Мурманск для последующей перевалки, добавляет он. "На фрахтовом рынке танкеров таких ледовых классов нет, как и практически нет крупнотоннажных судов более низких арктических ледовых классов Arc4 и Arc5. Доступны суда без ледовых усилений или суда так называемых неарктических "балтийских" ледовых классов Ice1-Ice3 по классификации Российского морского регистра судоходства", - комментирует эксперт. По правилам навигации в акватории СМП, объясняет Григорьев, при определенных условиях суда низких арктических классов (Arc4 и Arc5) могут осуществлять плавание по этому маршруту, но в основном под проводкой ледоколов. Фактически же они плавают в восточном секторе Севморпути только с июля по ноябрь. А суда без ледового класса и Ice1-Ice3 допускаются к плаванию только с 1 июля по 15 ноября. Соответственно, перевозки нефти через Севморпуть ограничены периодом летне-осенней навигации – четыре месяца, или 120 дней. "Оценить провозную способность маршрута можно на примере ранее произведенных перевозок. В 2019 году танкерами типоразмера афрамакс Lomonosov Prospect и Mendeleev Prospect ледового класса Ice3 ПАО "Совкомфлот" были осуществлены два рейса с нефтью из Приморска в Китай, на его восточное побережье. Путь от Приморска занял до Циндао 35 суток, до Тяньцзина – 30", - говорит Григорьев. "Рейсы выполнялись с конца сентября по конец октября. Ледокольное сопровождение этим судам наиболее высокого неарктического "балтийского" ледового класса не понадобилось. Обратно суда возвращались южным маршрутом. Соответственно, длительность кругового рейса, с учетом погрузо-разгрузочных операций, составляет около 65-75 суток, то есть предельное количество рейсов, которое может выполнить одно судно за навигацию – 2", - резюмирует он. Что касается строящегося флота, обладающего необходимыми техническими характеристиками для круглогодичной навигации, то, как правило, он создается компаниями-разработчиками арктических проектов и зарезервирован под перевозку грузов с этих месторождений, добавляет Новрузов. "Иной танкерный флот (не менее 30 танкеров "Совкомфлота"), который ранее использовался на Балтике, возможно использовать в акватории СМП летом с большими ограничениями. Следовательно, требуется строительство не менее 10-15 судов уже к 2025-2026 году", - заключает эксперт. ТрубопроводДля переброски транспорта нефти с Балтики на Северный морской путь возможно развитие мощностей около морского порта Мурманск, считает Новрузов. В этом случае маршрут будет учитывать определенное расстояние до выхода на акваторию СМП, говорит он. Григорьев отмечает, что перенаправление поставок через порт Мурманска потребует также строительство магистрального нефтепровода в незамерзающую часть Баренцева моря. Поэтому будущее развитие балтийских портов связано не только с возможным изменением режима судоходства для танкеров с российской нефтью в Датских проливах, но и с этим фактором. О проекте строительства нефтепровода до порта Мурманска говорили еще в начале 21 века, напоминает Григорьев. "Но в настоящее время "Транснефть" реализует проекты расширения трубопроводных систем на морские порты, в том числе и Приморск, так что близкое начало строительства нефтепровода на Мурманск не предвидится", - резюмирует он. Источник РИА Новости в отрасли согласен, что строительство нефтепровода для экспорта нефти этим маршрутом необходимо, но это займет много лет и потребует больших инвестиций. ЭкономикаЧто касается экономики, то, по мнению Григорьева, при смене маршрута поставок вырастет не цена нефти, а расходы продавца, поскольку сейчас обычно фрахт, страховка и ледокольная проводка, если она необходима, оплачиваются отправителем. Соответственно, снизится прибыль компаний, делает вывод он. "Необходимо учитывать не только стоимость ледокольных проводок в акватории Севморпути (часть судов может в определенный период обойтись без них), но также и доступность ледокольного обеспечения, поскольку основной объем работ "Атомфлота" связан с обеспечением крупных проектов "Новатэка", "Газпром нефти", "Норильского никеля", "Роснефти" на основе долгосрочных договоров (обеспечение вывоза сырья и завоз грузов обеспечения), а услуги остальным пользователям предоставляются по остаточному принципу", - объяснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230502/pravitelstvo-1869068974.html

https://ria.ru/20230208/marshrut-1850618971.html

https://ria.ru/20230523/neft-1873650273.html

https://ria.ru/20230525/neft-1874049492.html

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мурманск, россия, приморск, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, совкомфлот, экономика