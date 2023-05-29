https://ria.ru/20230529/mid-1874882686.html

МИД объяснил введение ограничений на максимальную численность дипмиссий ФРГ

МИД объяснил введение ограничений на максимальную численность дипмиссий ФРГ - РИА Новости, 29.05.2023

МИД объяснил введение ограничений на максимальную численность дипмиссий ФРГ

Россия, введя ограничения на максимальную численность дипмиссий ФРГ, пошла лишь на ответные меры, Берлин сам может решать, кого сократить, заявила официальный... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:49

2023-05-29T16:49

2023-05-29T17:02

в мире

россия

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия, введя ограничения на максимальную численность дипмиссий ФРГ, пошла лишь на ответные меры, Берлин сам может решать, кого сократить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства."Изначально именно германская сторона в 2022 году безосновательно предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам российских загранучреждений. Инициировала в начале 2023 году "тихую" высылку ещё около 30 сотрудников (хотя понятие "тишины" трактовалось в Берлине весьма сомнительно: уже в конце марта германские СМИ публиковали информацию о готовящемся шаге), обвинив их в некой несовместимой с дипстатусом "деятельности". Никаких доказательств вновь предъявлено не было, да и быть их не могло, поскольку работа российских дипломатов априори не направлена против интересов Германии. Именно немецкие власти в марте этого года ввели квоту для ряда категорий персонала посольства России в Берлине и генконсульств, существенно затруднив их повседневную работу", - заявила Захарова.Она отметила, что с учётом повторяющихся недружественных действий Берлина вполне закономерно, что российская сторона в порядке следования принципу взаимности пошла на ответные меры, которые направлены на восстановление паритета численности загранаппаратов двух стран."Кто из сотрудников германских загранучреждений в России сохранит свой пост в пределах квоты, а кто должен будет его оставить, германская сторона вольна определить самостоятельно. В этом смысле сетования и попытки придать ситуации некий антигуманитарный флёр – от лукавого", - отметила она.Захарова в ответ на намёки германской стороны "на возможные новые недружественные шаги по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ" предупредила, что "наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина".Ранее в посольстве ФРГ в Москве заявили, что власти ФРГ предпримут шаги для соблюдения фактического паритета с Россией в вопросе численности дипломатических представительств.

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874282558.html

https://ria.ru/20230525/potok-1874158254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова