https://ria.ru/20230529/markirovka-1874938328.html

В России введут обязательную маркировку детской воды

В России введут обязательную маркировку детской воды - РИА Новости, 29.05.2023

В России введут обязательную маркировку детской воды

Правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки воды для детского питания с 1 сентября 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T22:26

2023-05-29T22:26

2023-05-29T22:39

россия

общество

екатерина приезжева

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки воды для детского питания с 1 сентября 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Участники оборота упакованной воды в отношении упакованной воды (из кода товарной номенклатуры 2201 и кода по классификатору 10.86.10.310 (вода для детского питания - ред.)), осуществляющие ввод в оборот указанной упакованной воды, в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, наносят средства идентификации на указанную упакованную воду и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на указанную упакованную воду и вводе ее в оборот с 1 сентября 2023 года, а также сведения об обороте и выводе из оборота указанной упакованной воды с 1 марта 2024 года", - говорится в тексте постановления.Заместитель гендиректора оператора "Честного знака" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов сообщил РИА Новости, что система маркировки полностью готова к прослеживаемости этой категории."Более 60% производителей уже оснастили свои линии необходимым оборудованием в инициативном порядке и не дожидаясь официальных документов, и их число продолжает расти. Цифровая маркировка заметно и оперативно обеляет рынок, существенно затрудняет возможность подделки и фальсификации продукции, облегчает выявление нарушений и нарушителей контролирующими органами в автоматизированном режиме", - добавил он.В Минпромторге также уточнили, что с введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды. "Как правило, детская вода разливается в среднем на 1-2 линиях в рамках одной производственной площадки, поэтому не ожидаем сложностей при внедрении маркировки в данной категории", - подчеркнула замминистра Екатерина Приезжева.Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для прочих категорий питьевой воды. С 1 ноября 2022 года бизнес обязан передавать данные о движении маркированной воды через электронный документооборот.Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво в кегах, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий и икры.

https://ria.ru/20230529/musor-1873826692.html

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россия, общество, екатерина приезжева, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)