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Российские войска пресекли попытку ВСУ захватить запорожский поселок
Российские войска пресекли попытку ВСУ захватить запорожский поселок - РИА Новости, 29.05.2023
Российские войска пресекли попытку ВСУ захватить запорожский поселок
Российские войска не позволили украинским подразделениям войти в поселок Лобковое Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:21
2023-05-29T11:21
2023-05-29T12:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Российские войска не позволили украинским подразделениям войти в поселок Лобковое Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Он напомнил, что это уже не первая подобная попытка на Запорожском участке фронта. "ВСУ пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы Вооруженные силы России оттянули больше сил именно на этот участок фронта, но наша разведка благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам <...> все видит", — говорится в публикации.Об освобождении населенного пункта Лобковое министр обороны Сергей Шойгу сообщил 7 февраля.
https://ria.ru/20230525/drg-1874112422.html
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РИА Новости
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запорожская область, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска пресекли попытку ВСУ захватить запорожский поселок
Рогов сообщил о пресечении российскими войсками попытки ВСУ захватить поселок Лобковое