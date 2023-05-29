https://ria.ru/20230529/lego-1874824144.html

Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO

Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO - РИА Новости, 29.05.2023

Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO

Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO стоимостью более 25 миллионов рублей задержали алтайские таможенники на границе с Казахстаном, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:09

2023-05-29T14:09

2023-05-29T14:09

происшествия

казахстан

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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КЕМЕРОВО, 29 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO стоимостью более 25 миллионов рублей задержали алтайские таможенники на границе с Казахстаном, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России. "Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO обнаружили алтайские таможенники в фуре, прибывшей из Казахстана. Грузовой автомобиль был задержан в районе пункта пропуска Веселоярск. В нем перевозились товары народного потребления: бытовая техника, посуда, игрушки. В ходе досмотра среди указанных товаров таможенники обнаружили неучтенные в товаросопроводительных документах детские конструкторы с логотипами LEGO, в том числе наборы из серии NINJAGO, MINECRAFT, MARVEL, STARWARS с признаками контрафактных", – говорится в сообщении. Отмечается, что экспертиза подтвердила, что конструкторы не являются оригинальными. "Ориентировочная стоимость задержанной партии на рынке может превышать 25 миллионов рублей. Товар изъят. Проводится работа по оценке ущерба правообладателям товарных знаков", – уточняется в релизе.

https://ria.ru/20220711/import-1801721752.html

https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

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происшествия, казахстан, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)