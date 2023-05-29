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Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO - РИА Новости, 29.05.2023
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14:09 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/lego-1874824144.html
Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO
Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO - РИА Новости, 29.05.2023
Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO
Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO стоимостью более 25 миллионов рублей задержали алтайские таможенники на границе с Казахстаном, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:09
2023-05-29T14:09
происшествия
казахстан
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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КЕМЕРОВО, 29 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO стоимостью более 25 миллионов рублей задержали алтайские таможенники на границе с Казахстаном, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России. "Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO обнаружили алтайские таможенники в фуре, прибывшей из Казахстана. Грузовой автомобиль был задержан в районе пункта пропуска Веселоярск. В нем перевозились товары народного потребления: бытовая техника, посуда, игрушки. В ходе досмотра среди указанных товаров таможенники обнаружили неучтенные в товаросопроводительных документах детские конструкторы с логотипами LEGO, в том числе наборы из серии NINJAGO, MINECRAFT, MARVEL, STARWARS с признаками контрафактных", – говорится в сообщении. Отмечается, что экспертиза подтвердила, что конструкторы не являются оригинальными. "Ориентировочная стоимость задержанной партии на рынке может превышать 25 миллионов рублей. Товар изъят. Проводится работа по оценке ущерба правообладателям товарных знаков", – уточняется в релизе.
https://ria.ru/20220711/import-1801721752.html
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происшествия, казахстан, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Казахстан, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO

Алтайские таможенники задержали на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудница таможенной службы РФ осуществляет досмотр вещей на российско-казахстанской границе
Сотрудница таможенной службы РФ осуществляет досмотр вещей на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница таможенной службы РФ осуществляет досмотр вещей на российско-казахстанской границе. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO стоимостью более 25 миллионов рублей задержали алтайские таможенники на границе с Казахстаном, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
"Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO обнаружили алтайские таможенники в фуре, прибывшей из Казахстана. Грузовой автомобиль был задержан в районе пункта пропуска Веселоярск. В нем перевозились товары народного потребления: бытовая техника, посуда, игрушки. В ходе досмотра среди указанных товаров таможенники обнаружили неучтенные в товаросопроводительных документах детские конструкторы с логотипами LEGO, в том числе наборы из серии NINJAGO, MINECRAFT, MARVEL, STARWARS с признаками контрафактных", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что экспертиза подтвердила, что конструкторы не являются оригинальными.
"Ориентировочная стоимость задержанной партии на рынке может превышать 25 миллионов рублей. Товар изъят. Проводится работа по оценке ущерба правообладателям товарных знаков", – уточняется в релизе.
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ПроисшествияКазахстанРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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