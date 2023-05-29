https://ria.ru/20230529/kostyuk-1874732969.html

Французы поставили на место освистанную украинскую теннисистку

Французы поставили на место освистанную украинскую теннисистку - РИА Новости, 29.05.2023

Французы поставили на место освистанную украинскую теннисистку

Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая не стала пожимать руку белоруске Арине Соболенко... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T06:23

2023-05-29T06:23

2023-05-29T15:31

в мире

франция

украина

марта костюк

арина соболенко

ролан гаррос

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая не стала пожимать руку белоруске Арине Соболенко после матча Открытого чемпионата Франции.Соболенко обыграла Костюк (6:3, 6:2) в первом круге "Ролан Гаррос". После матча украинка отказалась пожать сопернице руку, из-за чего ее освистали зрители на трибунах. Костюк пожаловалась, что не ждала такого отношения к себе. По ее словам, болельщикам должно быть стыдно за подобное поведение."Разве на "Ролан Гаррос" не существует правил хорошего поведения, которым должны подчиняться игроки? А правила приличия и вежливости? Это благородный вид спорта, в котором необходимо соблюдать правила и обычаи. Хорошее поведение и fair-play в принципе необходимы", — написал пользователь под ником ORDRE PUBLIC."Я понимаю тех, кто мог освистать украинского игрока; fair-play в спорте должен соблюдаться, не Украина диктует правила", — добавил R. de Thilay."Непременным условием является минимальное уважение к своему противнику. В данном случае украинка утратила свои игровые качества, проявив неудобоваримый воинственный характер. Спорт, насколько это возможно, всегда должен быть оторван от политики", — подчеркнул Beaudevant."В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие среди прочего превратилось в политический форум", — посетовал Biglotron."Не следует использовать художественную или спортивную площадку для проявления политической ангажированности", — заметил JSC."Грустное время, когда люди все смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии и так далее, должны оставаться в раздевалке", — заключил puzzle.На прошлогоднем Открытом чемпионате США Костюк не пожала руки белорусским теннисисткам Александре Соснович и Виктории Азаренко. А уже в этом году она отказалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой, объяснив это тем, что ее соперницы не осудили спецоперацию на Украине.

https://rsport.ria.ru/20230528/tennis-1874648719.html

https://rsport.ria.ru/20230528/kostyuk-1874686490.html

франция

украина

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в мире, франция, украина, марта костюк, арина соболенко, ролан гаррос