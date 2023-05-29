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Французы поставили на место освистанную украинскую теннисистку - РИА Новости, 29.05.2023
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06:23 29.05.2023 (обновлено: 15:31 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kostyuk-1874732969.html
Французы поставили на место освистанную украинскую теннисистку
Французы поставили на место освистанную украинскую теннисистку - РИА Новости, 29.05.2023
Французы поставили на место освистанную украинскую теннисистку
Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая не стала пожимать руку белоруске Арине Соболенко... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:23
2023-05-29T15:31
в мире
франция
украина
марта костюк
арина соболенко
ролан гаррос
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая не стала пожимать руку белоруске Арине Соболенко после матча Открытого чемпионата Франции.Соболенко обыграла Костюк (6:3, 6:2) в первом круге "Ролан Гаррос". После матча украинка отказалась пожать сопернице руку, из-за чего ее освистали зрители на трибунах. Костюк пожаловалась, что не ждала такого отношения к себе. По ее словам, болельщикам должно быть стыдно за подобное поведение."Разве на "Ролан Гаррос" не существует правил хорошего поведения, которым должны подчиняться игроки? А правила приличия и вежливости? Это благородный вид спорта, в котором необходимо соблюдать правила и обычаи. Хорошее поведение и fair-play в принципе необходимы", — написал пользователь под ником ORDRE PUBLIC."Я понимаю тех, кто мог освистать украинского игрока; fair-play в спорте должен соблюдаться, не Украина диктует правила", — добавил R. de Thilay."Непременным условием является минимальное уважение к своему противнику. В данном случае украинка утратила свои игровые качества, проявив неудобоваримый воинственный характер. Спорт, насколько это возможно, всегда должен быть оторван от политики", — подчеркнул Beaudevant."В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие среди прочего превратилось в политический форум", — посетовал Biglotron."Не следует использовать художественную или спортивную площадку для проявления политической ангажированности", — заметил JSC."Грустное время, когда люди все смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии и так далее, должны оставаться в раздевалке", — заключил puzzle.На прошлогоднем Открытом чемпионате США Костюк не пожала руки белорусским теннисисткам Александре Соснович и Виктории Азаренко. А уже в этом году она отказалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой, объяснив это тем, что ее соперницы не осудили спецоперацию на Украине.
https://rsport.ria.ru/20230528/tennis-1874648719.html
https://rsport.ria.ru/20230528/kostyuk-1874686490.html
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в мире, франция, украина, марта костюк, арина соболенко, ролан гаррос
В мире, Франция, Украина, Марта Костюк, Арина Соболенко, Ролан Гаррос
Французы поставили на место освистанную украинскую теннисистку

Читатели Point осудили украинскую теннисистку Костюк за отказ от рукопожатия с белоруской

© Фото : Пресс-служба Французской федерации теннисаУкраинская теннисистка Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Пресс-служба Французской федерации тенниса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая не стала пожимать руку белоруске Арине Соболенко после матча Открытого чемпионата Франции.
Соболенко обыграла Костюк (6:3, 6:2) в первом круге "Ролан Гаррос". После матча украинка отказалась пожать сопернице руку, из-за чего ее освистали зрители на трибунах. Костюк пожаловалась, что не ждала такого отношения к себе. По ее словам, болельщикам должно быть стыдно за подобное поведение.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко на Уимблдонском турнире - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Соболенко призналась, что чувствовала поддержку трибун в матче с Костюк
28 мая, 14:13
"Разве на "Ролан Гаррос" не существует правил хорошего поведения, которым должны подчиняться игроки? А правила приличия и вежливости? Это благородный вид спорта, в котором необходимо соблюдать правила и обычаи. Хорошее поведение и fair-play в принципе необходимы", — написал пользователь под ником ORDRE PUBLIC.
"Я понимаю тех, кто мог освистать украинского игрока; fair-play в спорте должен соблюдаться, не Украина диктует правила", — добавил R. de Thilay.
"Непременным условием является минимальное уважение к своему противнику. В данном случае украинка утратила свои игровые качества, проявив неудобоваримый воинственный характер. Спорт, насколько это возможно, всегда должен быть оторван от политики", — подчеркнул Beaudevant.
"В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие среди прочего превратилось в политический форум", — посетовал Biglotron.
"Не следует использовать художественную или спортивную площадку для проявления политической ангажированности", — заметил JSC.
"Грустное время, когда люди все смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии и так далее, должны оставаться в раздевалке", — заключил puzzle.
На прошлогоднем Открытом чемпионате США Костюк не пожала руки белорусским теннисисткам Александре Соснович и Виктории Азаренко. А уже в этом году она отказалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой, объяснив это тем, что ее соперницы не осудили спецоперацию на Украине.
Украинская теннисистка Марта Костюк - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Костюк заявила, что и после свиста трибун не будет пожимать руки россиянам
28 мая, 19:08
 
В миреФранцияУкраинаМарта КостюкАрина СоболенкоРолан Гаррос
 
 
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