https://ria.ru/20230529/kor-1874882459.html

В Челябинске выявили корь у сотрудницы вуза

В Челябинске выявили корь у сотрудницы вуза - РИА Новости, 29.05.2023

В Челябинске выявили корь у сотрудницы вуза

Вакцинацию контактных лиц провели в Южно-Уральском государственном университете (Челябинск) после выявления случая заболеваемости корью, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:49

2023-05-29T16:49

2023-05-29T17:27

челябинск

челябинская область

южно-уральский государственный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Вакцинацию контактных лиц провели в Южно-Уральском государственном университете (Челябинск) после выявления случая заболеваемости корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза в понедельник.Как сообщает местный информпортал 74.ru, у сотрудницы Южно-Уральского государственного университета выявили корь."На данный момент все противоэпидемические мероприятия в университете проведены, в том числе вакцинация контактных лиц по предписанию Роспотребнадзора", – цитирует пресс-служба вуза слова главного врача медицинского центра "Дом здоровья" университета Ольги Веселовой.Как уточнила первый замгубернатора региона Ирина Гехт, пациенткой стала сотрудница одного из вузов города, она сейчас находится в областной клинической больнице №3. "Медики своевременно отработали очаг по контактным лицам - а это 46 человек, 15 из них получили вакцину от кори, остальные либо ранее привиты, либо имеют медотвод", - написала она в своем Telegram-канале.Она напомнила о необходимости своевременной вакцинации от кори. "Это очень заразная болезнь, которая быстро распространяется. Проверьте свой календарь прививок, а также прививочную карту детей. Если вы видите, что пора прививаться, не откладывайте дело на потом, запишитесь на прием к педиатру или терапевту. Вакцина от кори в регионе есть", - отметила Гехт.По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, на середину апреля в регионе с начала 2023 года зарегистрировано 2 случая заболевания корью с лабораторным подтверждением: у ребенка 2 лет, непривитого против кори в связи с медицинским отводом, контактного с заболевшим, а также у жителя Челябинска, медицинского работника, не выезжавшего за пределы Челябинской области.Последний случай кори до 2023 года зарегистрирован в области в 2020 году.

https://ria.ru/20230529/kor-1874855267.html

https://ria.ru/20230426/kor-1867020029.html

https://ria.ru/20230525/kor-1874099391.html

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челябинск, челябинская область, южно-уральский государственный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия