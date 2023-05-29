https://ria.ru/20230529/kontrnastuplenie-1874780012.html
Командующий Сухопутными войсками Украины анонсировал скорое наступление
Командующий Сухопутными войсками Украины анонсировал скорое наступление - РИА Новости, 29.05.2023
Командующий Сухопутными войсками Украины анонсировал скорое наступление
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в понедельник заявил в своем Telegram-канале, что время контрнаступления "скоро наступит". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:41
2023-05-29T11:41
2023-05-29T11:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в понедельник заявил в своем Telegram-канале, что время контрнаступления "скоро наступит". "Лиманское направление… Встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на самых горячих точках фронта. Совместно обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте. Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", - написал Сырский. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться". На минувшей неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск идет "уже несколько дней". По его словам, Украина не будет наносить удары по "материковой" территории России, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым".
https://ria.ru/20230529/kontrnastuplenie-1874754392.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Россия, Вооруженные силы Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины анонсировал скорое наступление
Командующий Сухопутными войсками Украины Сырский анонсировал скорое контрнаступление