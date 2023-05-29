https://ria.ru/20230529/kompanii-1874837276.html

МИД Казахстана рассказал о приглашении свыше 400 покинувших Россию компаний

МИД Казахстана рассказал о приглашении свыше 400 покинувших Россию компаний - РИА Новости, 29.05.2023

МИД Казахстана рассказал о приглашении свыше 400 покинувших Россию компаний

Казахстан пригласил к себе свыше 400 компаний, покинувших Россию, около 70 из них приняли решение о перемещении, еще 25 уже перебазировались, сообщил замглавы... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:37

2023-05-29T14:37

2023-05-29T14:56

экономика

казахстан

россия

германия

касым-жомарт токаев

alstom

в мире

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АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Казахстан пригласил к себе свыше 400 компаний, покинувших Россию, около 70 из них приняли решение о перемещении, еще 25 уже перебазировались, сообщил замглавы МИД республики Алмас Айдаров. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в июле 2022 года поручил правительству создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. По его словам, это даст Казахстану хорошие возможности для наращивания производства товаров. "Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из РФ. На сегодняшний день 401 компания, в которой мы заинтересованы по переезду в Казахстан. Всем этим компаниям были направлены приглашения… 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена", - сказал Айдаров, выступая в понедельник на правительственном часе в сенате (верхней палате парламента). Он уточнил, что общее число компаний представляют 38 стран. Большая часть предприятий из Германии, США, Швейцарии и Японии. "Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена, американский Honeywell - в Алматы открыл небольшое производство, Tik Tok - всем известно - перенес офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, Fortescue Metals Group австралийский, Alstom французский тоже сервисные центры перенес", - добавил Айдаров.

https://ria.ru/20230529/zapiska-1874809732.html

https://ria.ru/20230529/italiya-1874746453.html

казахстан

россия

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экономика, казахстан, россия, германия, касым-жомарт токаев, alstom, в мире