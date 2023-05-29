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МИД Казахстана рассказал о приглашении свыше 400 покинувших Россию компаний - РИА Новости, 29.05.2023
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14:37 29.05.2023 (обновлено: 14:56 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kompanii-1874837276.html
МИД Казахстана рассказал о приглашении свыше 400 покинувших Россию компаний
МИД Казахстана рассказал о приглашении свыше 400 покинувших Россию компаний - РИА Новости, 29.05.2023
МИД Казахстана рассказал о приглашении свыше 400 покинувших Россию компаний
Казахстан пригласил к себе свыше 400 компаний, покинувших Россию, около 70 из них приняли решение о перемещении, еще 25 уже перебазировались, сообщил замглавы... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:37
2023-05-29T14:56
экономика
казахстан
россия
германия
касым-жомарт токаев
alstom
в мире
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АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Казахстан пригласил к себе свыше 400 компаний, покинувших Россию, около 70 из них приняли решение о перемещении, еще 25 уже перебазировались, сообщил замглавы МИД республики Алмас Айдаров. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в июле 2022 года поручил правительству создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. По его словам, это даст Казахстану хорошие возможности для наращивания производства товаров. "Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из РФ. На сегодняшний день 401 компания, в которой мы заинтересованы по переезду в Казахстан. Всем этим компаниям были направлены приглашения… 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена", - сказал Айдаров, выступая в понедельник на правительственном часе в сенате (верхней палате парламента). Он уточнил, что общее число компаний представляют 38 стран. Большая часть предприятий из Германии, США, Швейцарии и Японии. "Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена, американский Honeywell - в Алматы открыл небольшое производство, Tik Tok - всем известно - перенес офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, Fortescue Metals Group австралийский, Alstom французский тоже сервисные центры перенес", - добавил Айдаров.
https://ria.ru/20230529/zapiska-1874809732.html
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экономика, казахстан, россия, германия, касым-жомарт токаев, alstom, в мире
Экономика, Казахстан, Россия, Германия, Касым-Жомарт Токаев, Alstom, В мире
МИД Казахстана рассказал о приглашении свыше 400 покинувших Россию компаний

Замглавы МИД Казахстана Айдаров: страна пригласила свыше 400 покинувших Россию компаний

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Казахстан пригласил к себе свыше 400 компаний, покинувших Россию, около 70 из них приняли решение о перемещении, еще 25 уже перебазировались, сообщил замглавы МИД республики Алмас Айдаров.
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в июле 2022 года поручил правительству создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. По его словам, это даст Казахстану хорошие возможности для наращивания производства товаров.
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"Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из РФ. На сегодняшний день 401 компания, в которой мы заинтересованы по переезду в Казахстан. Всем этим компаниям были направлены приглашения… 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена", - сказал Айдаров, выступая в понедельник на правительственном часе в сенате (верхней палате парламента).
Он уточнил, что общее число компаний представляют 38 стран. Большая часть предприятий из Германии, США, Швейцарии и Японии.
"Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена, американский Honeywell - в Алматы открыл небольшое производство, Tik Tok - всем известно - перенес офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, Fortescue Metals Group австралийский, Alstom французский тоже сервисные центры перенес", - добавил Айдаров.
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