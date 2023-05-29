https://ria.ru/20230529/kndr-1874745911.html
МИД Южной Кореи призвал КНДР отказаться от запуска спутника
МИД Южной Кореи призвал КНДР отказаться от запуска спутника - РИА Новости, 29.05.2023
МИД Южной Кореи призвал КНДР отказаться от запуска спутника
Южная Корея осудила план по запуску спутника КНДР как "нарушение" резолюций Совбеза ООН и пригрозила Пхеньяну "страданиями", если та решит все же осуществить... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T09:06
2023-05-29T09:06
2023-05-29T09:06
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
япония
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СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Южная Корея осудила план по запуску спутника КНДР как "нарушение" резолюций Совбеза ООН и пригрозила Пхеньяну "страданиями", если та решит все же осуществить запуск, сообщил МИД Республики Корея. Как говорится в заявлении МИД, запуск спутника Северной Кореей является "серьезным нарушением резолюции" Совбеза ООН, запрещающей любые запуски с использованием технологий баллистических ракет, и "незаконным актом, который не может быть оправдан ни под каким предлогом". "Наше правительство выносит решительное предостережение касательно объявления Северной Кореей о грядущей провокации, которая угрожает миру в регионе, и настоятельно призывает (Пхеньян – ред.) немедленно отказаться от своего незаконного плана по запуску (спутника – ред.). Если Северная Корея все же осуществит запуск, ей придется смириться с ценой и страданиями, которые за этим последуют", - говорится в заявлении МИД. Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима.
https://ria.ru/20230529/raketa-1874733739.html
пхеньян
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, кндр (северная корея), япония, оон, сеул, южная корея
В мире, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Япония, ООН, Сеул, Южная Корея
МИД Южной Кореи призвал КНДР отказаться от запуска спутника
В Южной Корее назвали планы КНДР по запуску спутника нарушением резолюции Совбеза ООН
СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Южная Корея осудила план по запуску спутника КНДР как "нарушение" резолюций Совбеза ООН и пригрозила Пхеньяну "страданиями", если та решит все же осуществить запуск, сообщил МИД Республики Корея.
Как говорится в заявлении МИД, запуск спутника Северной Кореей является "серьезным нарушением резолюции" Совбеза ООН, запрещающей любые запуски с использованием технологий баллистических ракет, и "незаконным актом, который не может быть оправдан ни под каким предлогом".
"Наше правительство выносит решительное предостережение касательно объявления Северной Кореей о грядущей провокации, которая угрожает миру в регионе, и настоятельно призывает (Пхеньян – ред.) немедленно отказаться от своего незаконного плана по запуску (спутника – ред.). Если Северная Корея все же осуществит запуск, ей придется смириться с ценой и страданиями, которые за этим последуют", - говорится в заявлении МИД.
Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии
отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море
к юго-западу от КНДР и один у Филиппин
в восточной части Тихого океана
. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима.
Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида