https://ria.ru/20230529/jagermeister-1874862816.html

Jägermeister подал два иска к калужскому "Кристаллу"

Jägermeister подал два иска к калужскому "Кристаллу" - РИА Новости, 29.05.2023

Jägermeister подал два иска к калужскому "Кристаллу"

Немецкий производитель алкоголя Mast-Jägermeister SE подал в арбитражный суд Москвы два иска к калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ), в одном из... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:45

2023-05-29T15:45

2023-05-29T15:45

россия

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Немецкий производитель алкоголя Mast-Jägermeister SE подал в арбитражный суд Москвы два иска к калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ), в одном из них заявлено требование о взыскании около 315 миллионов рублей компенсации, следует из опубликованных материалов суда. Иски поступили в суд 19 мая. Первый из них предъявлен к "Кристаллу" и ритейлеру WineStyle. В нем заявлено имущественное требование (сумма не уточняется) и два неимущественных, одно из которых – о запрете (чего не уточняется). Ответчиками во втором иске указаны "Кристалл" и ритейлер "Красное & Белое". Иск заявлен о защите исключительных прав. В нем тоже два неимущественных требования и одно имущественное – о взыскании компенсации в размере около 315 миллионов рублей. Более подробно предмет и основания требований не приводятся. Оба иска пока оставлены без движения из-за неполной уплаты истцом госпошлины за обращение в суд. Устранить процессуальные нарушения немецкая компания должна до 26 июня. Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister. Компания планировала к 2023 году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков. КЛВЗ в декабре пожаловался в Федеральную антимонопольную службу России на Mast-Jägermeister за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Как позднее пояснял завод, немецкая компания требовала от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров КЛВЗ, называя продукцию контрафактной. Сообщалось, что "Кристалл" собирался вынести "вопрос об этике действий немецкой компании" на обсуждение Торгово-промышленной палаты с последующим обращением в правительство России в целях исключения биттера Jägermeister из списка параллельного импорта. Кроме того, завод заявлял о подготовке иска в арбитражный суд. ФАС России в апреле сообщила, что после жалобы калужского завода выдала немецкой компании предупреждение, которое Jägermeister исполнил. В связи с этим в отношении Mast-Jägermeister не возбуждалось дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221107/liker-1829747229.html

https://ria.ru/20230429/alkogol-1868404666.html

https://ria.ru/20230514/alkogol-1871600070.html

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россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика