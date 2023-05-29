https://ria.ru/20230529/italiya-1874753435.html

В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций

В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 29.05.2023

В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций

Россию вынуждены были покинуть крупные государственные компании Италии, занятые в энергетическом секторе страны, при этом они понесли больше убытки, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:11

2023-05-29T10:11

2023-05-29T13:14

экономика

россия

италия

витторио торрембини

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россию вынуждены были покинуть крупные государственные компании Италии, занятые в энергетическом секторе страны, при этом они понесли больше убытки, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Уйти де-факто из России были вынуждены крупные государственные компании, занятые в энергетическом секторе страны, связанные, в частности, с электроэнергетикой, с "Новатэком", с "Роснефтью". Точнее сказать - "их ушли". Ведь официальный Рим хочет хорошо выглядеть в глазах Европы и США", - сказал он. "Уходя, эти итальянские компании потеряли многомиллиардные контракты, были вынуждены все распродавать в России буквально за копейки", - добавил он Чтобы не быть голословным, Торрембини привел один пример. "Итальянская компания, чья стоимость оценивается в несколько миллиардов евро, покидая Россию, все спустила с молотка за 170 миллионов евро", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Витторио Торрембини >>

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италия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, италия, витторио торрембини