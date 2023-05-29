В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций

GIM Unimpresa: ушедшие из России госкомпании Италии потеряли многомиллиардные контракты
"Итальянская компания, чья стоимость оценивается в несколько миллиардов евро, покидая Россию, все спустила с молотка за 170 миллионов евро", - подчеркнул он.
"Итальянская компания, чья стоимость оценивается в несколько миллиардов евро, покидая Россию, все спустила с молотка за 170 миллионов евро", - подчеркнул он.
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