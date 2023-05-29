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В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 29.05.2023
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10:11 29.05.2023 (обновлено: 13:14 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/italiya-1874753435.html
В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций
В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 29.05.2023
В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций
Россию вынуждены были покинуть крупные государственные компании Италии, занятые в энергетическом секторе страны, при этом они понесли больше убытки, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:11
2023-05-29T13:14
экономика
россия
италия
витторио торрембини
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россию вынуждены были покинуть крупные государственные компании Италии, занятые в энергетическом секторе страны, при этом они понесли больше убытки, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Уйти де-факто из России были вынуждены крупные государственные компании, занятые в энергетическом секторе страны, связанные, в частности, с электроэнергетикой, с "Новатэком", с "Роснефтью". Точнее сказать - "их ушли". Ведь официальный Рим хочет хорошо выглядеть в глазах Европы и США", - сказал он. "Уходя, эти итальянские компании потеряли многомиллиардные контракты, были вынуждены все распродавать в России буквально за копейки", - добавил он Чтобы не быть голословным, Торрембини привел один пример. &quot;Итальянская компания, чья стоимость оценивается в несколько миллиардов евро, покидая Россию, все спустила с молотка за 170 миллионов евро&quot;, - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Витторио Торрембини &gt;&gt;
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экономика, россия, италия, витторио торрембини
Экономика, Россия, Италия, Витторио Торрембини
В Италии рассказали об убытках госкомпаний из-за антироссийских санкций

GIM Unimpresa: ушедшие из России госкомпании Италии потеряли многомиллиардные контракты

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россию вынуждены были покинуть крупные государственные компании Италии, занятые в энергетическом секторе страны, при этом они понесли больше убытки, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
«
"Уйти де-факто из России были вынуждены крупные государственные компании, занятые в энергетическом секторе страны, связанные, в частности, с электроэнергетикой, с "Новатэком", с "Роснефтью". Точнее сказать - "их ушли". Ведь официальный Рим хочет хорошо выглядеть в глазах Европы и США", - сказал он.
"Уходя, эти итальянские компании потеряли многомиллиардные контракты, были вынуждены все распродавать в России буквально за копейки", - добавил он
Чтобы не быть голословным, Торрембини привел один пример.
«

"Итальянская компания, чья стоимость оценивается в несколько миллиардов евро, покидая Россию, все спустила с молотка за 170 миллионов евро", - подчеркнул он.

Читайте полный текст интервью Витторио Торрембини >>
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