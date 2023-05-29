https://ria.ru/20230529/torrembini-1874380013.html

Витторио Торрембини: США и ЕС ведут охоту на ведьм за итальянцами в России

Витторио Торрембини: США и ЕС ведут охоту на ведьм за итальянцами в России - РИА Новости, 29.05.2023

Витторио Торрембини: США и ЕС ведут охоту на ведьм за итальянцами в России

Мы ежедневно находимся под давлением с разных сторон – западных политиков, СМИ, европейского бизнеса, которые звонят и интересуются: как, ты еще не уехал из... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:00

2023-05-29T11:00

2023-05-29T11:00

интервью

сша

европа

витторио торрембини

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Мы ежедневно находимся под давлением с разных сторон – западных политиков, СМИ, европейского бизнеса, которые звонят и интересуются: как, ты еще не уехал из России, говорит Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa). В интервью РИА Новости он рассказал, как Европа превращается в развлекательный парк Соединенных Штатов, почему ни одну торговую сделку с Россией сегодня невозможно совершить без помощи адвоката, и чем так похожи русские и итальянцы. Беседовал Серго Кухианидзе.– В нашей стране вы уже 34 года, но более трудного периода для итальянского бизнеса в России, надо думать, не было?– Почему же, сложным, помню, был 1998 год, когда случился дефолт. Много итальянских компаний тогда оказались на грани банкротства, почти без средств к существованию. Но российские партнеры поверили нам, и вскоре 99% своих денег мы возвратили. Нынешняя ситуация, конечно, другая. Тяжела она, прежде всего, психологически. Вы даже не представляете, под каким прессингом нам сегодня приходится работать. И дело не только в самих санкциях, которые нанесли серьезный удар по финансовой инфраструктуре, разрушили логистические цепочки. Понимаете, мы чуть ли не ежедневно находимся под постоянным давлением с самых разных стороны – итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег, наконец, из Франции, Германии, США, других стран, которые без конца звонят и интересуются: как, ты еще не уехал из России, что ты там забыл? Поверьте, идет настоящая охота на ведьм, развязанная Вашингтоном и Брюсселем.Нам неприятно слышать подобные речи. Итальянский бизнес за последние три десятка лет глубоко проник в экономику России, инвестировал в нее миллиарды евро, десятки компаний открыли здесь предприятия, заводы, да что говорить, немало из них спаслись, благодаря своей деятельности в России.– Даже так?– Разве можно после всего этого взять и бросить такой привлекательный рынок? Кто, в конце концов, компенсирует нам все потери? Почему вообще надо покидать Россию, если твой бизнес не является санкционным? Нет таких юридических запретов ни в Италии, ни где-либо еще.Я устал повторять, что мы не занимаемся в России благотворительностью, мы делаем бизнес, интерес у наших предпринимателей один – работать в России и получать прибыль.Западные политики уже не понимают, что творят. Вводя все новые и новые экономические санкции, они явно совершают огромную ошибку. Санкции уже давно имеют обратный эффект, бьют по карманам европейцев, сужают возможности самого европейского рынка. Причем, чем больше они их придумывают, тем больше обнажают свое бессилие. Куда вообще они толкают Европу? Какие отношения хотят выстроить с миром, с Россией? Создается впечатление, что Европа превращается в парк развлечений дяди Сэма, который резвится на континенте, как пожелает!Ведь надо лишь посмотреть на географическую карту, чтобы понять: столь огромное государство, как Россию, занимающую необъятную территорию между Европой и Азией, невозможно "выключить". Кто бы что не говорил сейчас, Россия была, есть и будет. Это факт. Изоляция России от мира – пропагандистский миф Запада. Где еще вы найдете ресурсы, имеющиеся в России: нефть, газ, уголь, другое сырье. Таких стран больше нет.– Неужели, даже находясь под тотальным давлением, ни одна из итальянских компаний не покинула за последний год Россию?– Покинули. Уйти де-факто были вынуждены крупные государственные компании, занятые в энергетическом секторе России, связанные, в частности, с электроэнергетикой, с "Новатэком", с "Роснефтью". Точнее сказать – "их ушли". Ведь официальный Рим хочет хорошо выглядеть в глазах Европы и США.Но то, что, уходя, эти итальянские компании потеряли многомиллиардные контракты, были вынуждены все распродавать в России буквально за копейки, политиков в Риме, конечно, не заботит. Чтобы не быть голословным, приведу лишь один пример. Итальянская компания, чья стоимость оценивается в несколько миллиардов евро, покидая Россию, все спустила с молотка за 170 миллионов евро.– Кто же из итальянских бизнесменов в стране остался?– Большинство моих соотечественников все-таки по-прежнему работает в России. Это 150 частных компаний, что входят в Ассоциацию итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa). Девяносто девять процентов сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тысяч людей, – россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти шести миллиардам евро. Представлены они в самых разных областях, многие – порядка 110 компаний – имеют в стране свои производства. Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии…Причем, разбросаны предприятия по всем регионам России, от Калининграда, как говорится, до Владивостока. Некоторые из них за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют ее теперь в расширение своих предприятий в России.Мы все находимся в постоянном контакте, каждую неделю проводим встречи, стараемся при необходимости помогать друг другу. У всех у нас хорошие деловые отношения и с представителями российской власти, которые также не остаются в стороне, когда требуется оперативное содействие в каком-то вопросе. При всем при том, справедливости ради надо сказать, что в силу постоянного давления, итальянские компании стараются не афишировать свою деятельность в России.– Кроме давления, мешающего нормально работать, с какими еще трудностями сталкивается сегодня итальянский бизнес?– Прежде всего, они касаются финансов и логистики. Большие транспортные проблемы существуют сейчас на границе между Польшей и Белоруссией, которые зачастую создаются искусственно. Просто потому, что польские таможенники испытывают неприязнь, недоверие к тем, кто везет товары в Россию. В результате возникают 12-километровые очереди, на пересечение границы порой уходит до пяти дней, хотя все бумаги, вся документация в полном порядке. Неудивительно, что фирмы предпочитают использовать сегодня иные маршруты, например, через Турцию или Среднюю Азию, но движение по ним дороже, что сказывается в итоге на конечной цене товара.Что касается банковской системы, то там сейчас тоже немало проблем, возникающих не только из-за отключения Москвы от системы SWIFT. Многие из них носят прямо-таки провокационных характер. Понимаете, западные банки нередко не воспринимают даже легальные платежи из России. Для финансовой системы Запада компании, которые сотрудничают с вашей страной, это враги народа. Почему ты работаешь в России? А кто тебе отправил деньги? Кто был последним бенефициаром в этом российском банке? Кому принадлежит фирма-партнер?.. Требуется куча разных документов. Естественно, мы все их предоставляем, отвечаем на все вопросы. Тем не менее, часто приходится прибегать к помощи адвокатов, потому, что платежи блокируются. Пока вопрос разрешится, ты теряешь время и деньги.– В какой валюте идут взаиморасчеты?– В основном в евро и в долларах. Итальянские компании пока не принимают юани, рупии или другие валюты. Но мы работаем над этим. Рано или поздно, полагаю, тут произойдут изменения.– Как считаете, самое тяжелое уже позади?– Думаю, нет, дна мы еще не достигли. Брюссель вряд ли остановится в своей антироссийской активности, он и дальше будет расширять свои ограничительные списки.Но бизнес никакие санкции не остановят. Это невозможно сделать в принципе. Дело в том, что бизнес, он ведь как вода, рано или поздно, но выход всегда найдет. Во всяком случае, итальянские компании в России тому свидетельство.Знаете, скажу вот еще о чем. Чем мощнее давление, оказываемое на нас, тем сильнее мы становимся. Как не покажется странным, но итальянцы и русские очень похожи. Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, "петух не клюнет". Но как только это происходит, как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми.

https://ria.ru/20230209/razov-1850528470.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230209/italiya-1850961821.html

https://ria.ru/20230512/pupo-1871324553.html

https://ria.ru/20230419/italiya-1866233330.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сша, европа, витторио торрембини