https://ria.ru/20230529/grem-1874899414.html

Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева

Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева - РИА Новости, 29.05.2023

Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева

Американский сенатор Линдси Грэм заявил в Twitter, что крайне рад гневу российских властей из-за его поддержки властей Украины. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:00

2023-05-29T18:00

2023-05-29T18:35

россия

украина

сша

линдси грэм

владимир зеленский

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874763217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb8df1bacb9873f778606d2494070c8c.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм заявил в Twitter, что крайне рад гневу российских властей из-за его поддержки властей Украины. "Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <...>, приносит мне огромную радость", — написал он.В понедельник утром председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить против политика уголовное дело после того, как на интернет-ресурсах Владимира Зеленского распространилась видеозапись его встречи с Грэмом. На ней сенатор якобы заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих расходов "умирают россияне".Как установило агентство Reuters, этот ролик был смонтирован. Так, Грэм говорил о выделении Вашингтоном помощи киевским властям как "о лучших деньгах, которые мы когда-либо тратили".В другой части беседы он отметил, что действия украинцев напомнили ему историю Соединенных Штатов, когда там "так же сражались до последнего". Зеленский ответил, что теперь США свободны и украинцы "тоже будут". На это Грэм ответил: "И россияне умирают".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большим позором для страны — иметь такого сенатора.

https://ria.ru/20230529/russkie-1874697488.html

https://ria.ru/20230529/zakharova-1874823106.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, линдси грэм, владимир зеленский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), twitter, в мире