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Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева - РИА Новости, 29.05.2023
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18:00 29.05.2023 (обновлено: 18:35 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/grem-1874899414.html
Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева
Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева - РИА Новости, 29.05.2023
Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева
Американский сенатор Линдси Грэм заявил в Twitter, что крайне рад гневу российских властей из-за его поддержки властей Украины. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:00
2023-05-29T18:35
россия
украина
сша
линдси грэм
владимир зеленский
александр бастрыкин
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twitter
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм заявил в Twitter, что крайне рад гневу российских властей из-за его поддержки властей Украины. "Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев &lt;...&gt;, приносит мне огромную радость", — написал он.В понедельник утром председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить против политика уголовное дело после того, как на интернет-ресурсах Владимира Зеленского распространилась видеозапись его встречи с Грэмом. На ней сенатор якобы заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих расходов "умирают россияне".Как установило агентство Reuters, этот ролик был смонтирован. Так, Грэм говорил о выделении Вашингтоном помощи киевским властям как "о лучших деньгах, которые мы когда-либо тратили".В другой части беседы он отметил, что действия украинцев напомнили ему историю Соединенных Штатов, когда там "так же сражались до последнего". Зеленский ответил, что теперь США свободны и украинцы "тоже будут". На это Грэм ответил: "И россияне умирают".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большим позором для страны — иметь такого сенатора.
https://ria.ru/20230529/russkie-1874697488.html
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россия, украина, сша, линдси грэм, владимир зеленский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), twitter, в мире
Россия, Украина, США, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Twitter, В мире
Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева

Американский сенатор Грэм обрадовался гневу российских властей из-за его поддержки Украины

© AFP 2023 / MANDEL NGANАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм заявил в Twitter, что крайне рад гневу российских властей из-за его поддержки властей Украины.
"Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <...>, приносит мне огромную радость", — написал он.
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"Русские умирают": Америка озвучила свою лучшую инвестицию
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В понедельник утром председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить против политика уголовное дело после того, как на интернет-ресурсах Владимира Зеленского распространилась видеозапись его встречи с Грэмом. На ней сенатор якобы заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих расходов "умирают россияне".
Как установило агентство Reuters, этот ролик был смонтирован. Так, Грэм говорил о выделении Вашингтоном помощи киевским властям как "о лучших деньгах, которые мы когда-либо тратили".
В другой части беседы он отметил, что действия украинцев напомнили ему историю Соединенных Штатов, когда там "так же сражались до последнего". Зеленский ответил, что теперь США свободны и украинцы "тоже будут". На это Грэм ответил: "И россияне умирают".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большим позором для страны — иметь такого сенатора.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег"
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РоссияУкраинаСШАЛиндси ГрэмВладимир ЗеленскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)TwitterВ мире
 
 
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