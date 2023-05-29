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Эксперт: русофобские высказывания Грэма пройдут без последствий для него - РИА Новости, 29.05.2023
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15:25 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/grem-1874856568.html
Эксперт: русофобские высказывания Грэма пройдут без последствий для него
Эксперт: русофобские высказывания Грэма пройдут без последствий для него - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперт: русофобские высказывания Грэма пройдут без последствий для него
Русофобские высказывания американского сенатора Линдси Грэма пройдут для него без последствий и извиняться он за них не будет, так как они вполне укладываются в РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:25
2023-05-29T15:25
россия
украина
сша
линдси грэм
сергей лавров
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Русофобские высказывания американского сенатора Линдси Грэма пройдут для него без последствий и извиняться он за них не будет, так как они вполне укладываются в "политику партии", в этом ситуация даже хуже, чем в первые годы холодной войны, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом. "Никаких извинений с его стороны не будет. Любой сенатор и конгрессмен в США волен проводить собственную политику, если она не отличается от "политики партии"... Поэтому каких-либо серьезных последствий для него, вроде вызова на комитет по этики, не будет. Здесь он выразил свою позицию, поэтому я не думаю, что он будет как-то оправдываться", - заявил Сидоров РИА Новости. Он напомнил, что Грэм и раньше был известен жесткой антироссийской позицией и высказываниями, в том числе в адрес российских политиков. Сейчас это вполне укладывается в американский мейнстрим. "Уже все, за последние девять лет у нас в отношениях с США не действует не только международное право, но и этические нормы, которые были приняты в международных отношениях. И наша попытка их соблюдать даже ставит нас в не очень выгодное положение, поскольку Запад от всего этого отошел. Напоминает первые 5-10 лет холодной войны, когда были дозволены все оскорбления, и то тогда все-таки было более сдержано, чем сейчас, поскольку появились более широкие возможности. Тогда были газеты и радио, а сейчас можно свою позицию довести через Twitter и соцсети, и никаких ограничений уже не осталось", - посетовал эксперт. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230529/zakharova-1874823106.html
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россия, украина, сша, линдси грэм, сергей лавров, владимир зеленский, нато
Россия, Украина, США, Линдси Грэм, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
Эксперт: русофобские высказывания Грэма пройдут без последствий для него

Политолог Сидоров: русофобские высказывания Грэма пройдут без последствий для него

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Русофобские высказывания американского сенатора Линдси Грэма пройдут для него без последствий и извиняться он за них не будет, так как они вполне укладываются в "политику партии", в этом ситуация даже хуже, чем в первые годы холодной войны, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом.
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"Никаких извинений с его стороны не будет. Любой сенатор и конгрессмен в США волен проводить собственную политику, если она не отличается от "политики партии"... Поэтому каких-либо серьезных последствий для него, вроде вызова на комитет по этики, не будет. Здесь он выразил свою позицию, поэтому я не думаю, что он будет как-то оправдываться", - заявил Сидоров РИА Новости.
Он напомнил, что Грэм и раньше был известен жесткой антироссийской позицией и высказываниями, в том числе в адрес российских политиков. Сейчас это вполне укладывается в американский мейнстрим.
"Уже все, за последние девять лет у нас в отношениях с США не действует не только международное право, но и этические нормы, которые были приняты в международных отношениях. И наша попытка их соблюдать даже ставит нас в не очень выгодное положение, поскольку Запад от всего этого отошел. Напоминает первые 5-10 лет холодной войны, когда были дозволены все оскорбления, и то тогда все-таки было более сдержано, чем сейчас, поскольку появились более широкие возможности. Тогда были газеты и радио, а сейчас можно свою позицию довести через Twitter и соцсети, и никаких ограничений уже не осталось", - посетовал эксперт.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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РоссияУкраинаСШАЛиндси ГрэмСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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