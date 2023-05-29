https://ria.ru/20230529/forum-1874779471.html
Форум министров образования пройдет в июне в Казани
Форум министров образования пройдет в июне в Казани - РИА Новости, 29.05.2023
Форум министров образования пройдет в июне в Казани
Форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 7-9 июня, в нем примут участие более 20 министров из дружественных России стран, сообщила... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:39
2023-05-29T11:39
2023-05-29T11:39
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863699470_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f8ea5985dae01ad148ec928c54d60e05.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 7-9 июня, в нем примут участие более 20 министров из дружественных России стран, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "Международный форум министров образования "Формируя будущее" станет одним из крупнейших тематических событий, которое соберет более 20 профильных министров из дружественных стран. Мероприятие пройдет в Казани с 7 по 9 июня на площадке технопарка в сфере высоких технологий имени Башира Рамеева. Участие в мероприятии примет министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в мероприятии примут участие такие страны, как Египет, Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР, Сирийская Арабская Республика, ОАЭ, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан и другие. Отмечается, что проведение форума позволит продемонстрировать успехи отечественной суверенной системы образования, предложить иностранным руководителям в сфере образования передовой опыт нашей страны, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды. "В ходе деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью, детский отдых, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучение русскому языку в других странах. Они смогут поделиться друг с другом своими успехами, наладить двустороннее сотрудничество", - подчеркнули в министерстве. Зарубежные гости лично увидят лучшие практики формирования образовательного пространства (в системе дошкольного, общего и среднего профессионального образования), а также передовые российские образовательные технологии, познакомятся с культурным наследием нашей страны, заключили в Минпросвещения.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863699470_25:0:1802:1333_1920x0_80_0_0_dd82606449f0b81551f5868719d0c719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Сергей Кравцов, Общество
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 7-9 июня, в нем примут участие более 20 министров из дружественных России стран, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"Международный форум министров образования "Формируя будущее" станет одним из крупнейших тематических событий, которое соберет более 20 профильных министров из дружественных стран. Мероприятие пройдет в Казани с 7 по 9 июня на площадке технопарка в сфере высоких технологий имени Башира Рамеева. Участие в мероприятии примет министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в мероприятии примут участие такие страны, как Египет, Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР, Сирийская Арабская Республика, ОАЭ, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан и другие.
Отмечается, что проведение форума позволит продемонстрировать успехи отечественной суверенной системы образования, предложить иностранным руководителям в сфере образования передовой опыт нашей страны, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды.
"В ходе деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью, детский отдых, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучение русскому языку в других странах. Они смогут поделиться друг с другом своими успехами, наладить двустороннее сотрудничество", - подчеркнули в министерстве.
Зарубежные гости лично увидят лучшие практики формирования образовательного пространства (в системе дошкольного, общего и среднего профессионального образования), а также передовые российские образовательные технологии, познакомятся с культурным наследием нашей страны, заключили в Минпросвещения.