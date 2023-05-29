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Форум министров образования пройдет в июне в Казани

Форум министров образования пройдет в июне в Казани - РИА Новости, 29.05.2023

Форум министров образования пройдет в июне в Казани

Форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 7-9 июня, в нем примут участие более 20 министров из дружественных России стран, сообщила... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:39

2023-05-29T11:39

2023-05-29T11:39

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социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 7-9 июня, в нем примут участие более 20 министров из дружественных России стран, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "Международный форум министров образования "Формируя будущее" станет одним из крупнейших тематических событий, которое соберет более 20 профильных министров из дружественных стран. Мероприятие пройдет в Казани с 7 по 9 июня на площадке технопарка в сфере высоких технологий имени Башира Рамеева. Участие в мероприятии примет министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в мероприятии примут участие такие страны, как Египет, Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР, Сирийская Арабская Республика, ОАЭ, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан и другие. Отмечается, что проведение форума позволит продемонстрировать успехи отечественной суверенной системы образования, предложить иностранным руководителям в сфере образования передовой опыт нашей страны, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды. "В ходе деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью, детский отдых, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучение русскому языку в других странах. Они смогут поделиться друг с другом своими успехами, наладить двустороннее сотрудничество", - подчеркнули в министерстве. Зарубежные гости лично увидят лучшие практики формирования образовательного пространства (в системе дошкольного, общего и среднего профессионального образования), а также передовые российские образовательные технологии, познакомятся с культурным наследием нашей страны, заключили в Минпросвещения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество