https://ria.ru/20230529/festival-1874341257.html
В Москве состоится финал "Филатов Феста"
В Москве состоится финал "Филатов Феста" - РИА Новости, 29.05.2023
В Москве состоится финал "Филатов Феста"
В Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной пройдет финал IX Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест",... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:00
2023-05-29T05:00
2023-05-29T05:00
культура
новости культуры
центральный дом актера имени а. а. яблочкиной
леонид филатов
никита высоцкий
борис березовский
книги
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874342263_53:0:1527:829_1920x0_80_0_0_fa2fd8c900717b18fe7bd4f64be018ed.png
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной пройдет финал IX Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест", сообщает пресс-служба проекта.В жюри известные поэты и писатели: Игорь Караулов, Мария Ватутина, Александр Шаганов, Константин Кедров, Дмитрий Воденников, Максим Замшев, Александр Вулых и другие. Председатель жюри финала – Игорь Волгин.Гости мероприятия – Александр Кибовский, Ольга Зиновьева, Никита Высоцкий, Александр Жигалкин, Вадим Степанцов и группа "Мастодонт", Борис Березовский, Дмитрий Вагин, Ольга Будина."За эти годы мы вернули поэзию к зрителю и слушателю, поэты стали более дерзкими, менее инфантильными, они ищут новые смыслы, так нужные нашей стране сейчас в роковые времена. Мы держим постоянную связь со всей поэтической Россией, мы вернем стране стадионы с новыми Маяковскими", – сказал РИА Новости Влад Маленко, основатель и худрук "Филатов Феста". В 2023 году на участие в конкурсе подали рекордное количество заявок – более 2300. Победителю достанется один миллион рублей. Также на его работы и тексты обладателя приза зрительских симпатий снимут видеоклипы и выпустят сборники стихов. Также у них будет возможность принять без отбора участие в работе арт-кластера "Таврида".Ранее сообщалось о том, что в Венесуэле началась неделя русской культуры.
https://ria.ru/20230524/gospodinov-1873785433.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874342263_238:0:1343:829_1920x0_80_0_0_d12b9dee29c562aaab805d9969453309.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, центральный дом актера имени а. а. яблочкиной, леонид филатов, никита высоцкий, борис березовский, книги, литература
Культура, Новости культуры, Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочкиной, Леонид Филатов, Никита Высоцкий, Борис Березовский, Книги, Литература
В Москве состоится финал "Филатов Феста"
В Москве состоится финал фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной пройдет финал IX Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест", сообщает пресс-служба проекта.
В жюри известные поэты и писатели: Игорь Караулов, Мария Ватутина, Александр Шаганов, Константин Кедров, Дмитрий Воденников, Максим Замшев, Александр Вулых и другие. Председатель жюри финала – Игорь Волгин.
Гости мероприятия – Александр Кибовский, Ольга Зиновьева, Никита Высоцкий, Александр Жигалкин, Вадим Степанцов и группа "Мастодонт", Борис Березовский, Дмитрий Вагин, Ольга Будина.
«
"За эти годы мы вернули поэзию к зрителю и слушателю, поэты стали более дерзкими, менее инфантильными, они ищут новые смыслы, так нужные нашей стране сейчас в роковые времена. Мы держим постоянную связь со всей поэтической Россией, мы вернем стране стадионы с новыми Маяковскими", – сказал РИА Новости Влад Маленко, основатель и худрук "Филатов Феста".
В 2023 году на участие в конкурсе подали рекордное количество заявок – более 2300. Победителю достанется один миллион рублей. Также на его работы и тексты обладателя приза зрительских симпатий снимут видеоклипы и выпустят сборники стихов. Также у них будет возможность принять без отбора участие в работе арт-кластера "Таврида".
Ранее сообщалось
о том, что в Венесуэле началась неделя русской культуры.
Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию