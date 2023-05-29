https://ria.ru/20230529/festival-1874341257.html

В Москве состоится финал "Филатов Феста"

В Москве состоится финал "Филатов Феста" - РИА Новости, 29.05.2023

В Москве состоится финал "Филатов Феста"

В Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной пройдет финал IX Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест",... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T05:00

2023-05-29T05:00

2023-05-29T05:00

культура

новости культуры

центральный дом актера имени а. а. яблочкиной

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной пройдет финал IX Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест", сообщает пресс-служба проекта.В жюри известные поэты и писатели: Игорь Караулов, Мария Ватутина, Александр Шаганов, Константин Кедров, Дмитрий Воденников, Максим Замшев, Александр Вулых и другие. Председатель жюри финала – Игорь Волгин.Гости мероприятия – Александр Кибовский, Ольга Зиновьева, Никита Высоцкий, Александр Жигалкин, Вадим Степанцов и группа "Мастодонт", Борис Березовский, Дмитрий Вагин, Ольга Будина."За эти годы мы вернули поэзию к зрителю и слушателю, поэты стали более дерзкими, менее инфантильными, они ищут новые смыслы, так нужные нашей стране сейчас в роковые времена. Мы держим постоянную связь со всей поэтической Россией, мы вернем стране стадионы с новыми Маяковскими", – сказал РИА Новости Влад Маленко, основатель и худрук "Филатов Феста". В 2023 году на участие в конкурсе подали рекордное количество заявок – более 2300. Победителю достанется один миллион рублей. Также на его работы и тексты обладателя приза зрительских симпатий снимут видеоклипы и выпустят сборники стихов. Также у них будет возможность принять без отбора участие в работе арт-кластера "Таврида".Ранее сообщалось о том, что в Венесуэле началась неделя русской культуры.

https://ria.ru/20230524/gospodinov-1873785433.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, центральный дом актера имени а. а. яблочкиной, леонид филатов, никита высоцкий, борис березовский, книги, литература