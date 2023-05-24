https://ria.ru/20230524/venesuela-1873961055.html
В Венесуэле началась неделя русской культуры
В Венесуэле началась неделя русской культуры - РИА Новости, 24.05.2023
В Венесуэле началась неделя русской культуры
Мэрия венесуэльского города Валенсия при поддержке российских соотечественников и дипломатов открыла неделю русской культуры выставкой картин советского и... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:02
2023-05-24T21:02
2023-05-24T21:04
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МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Мэрия венесуэльского города Валенсия при поддержке российских соотечественников и дипломатов открыла неделю русской культуры выставкой картин советского и российского художника Геннадия Доброва, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе. "Выставка приурочена к открытию недели русской культуры, организованную мэрией Валенсии в рамках установления побратимских связей между героическим российским городом Волгоградом и венесуэльской Валенсией", - сказал в ходе открытия мероприятия советник-посланник посольства РФ Эдуард Соколов. Выставка работ художника Геннадия Доброва, открытая до 9 июня в доме-музее Хосе Покатерры, первого посла Венесуэлы в СССР, включает работы из серий "Автографы войны" и "Реквием" - это графические портреты инвалидов Великой Отечественной войны и картины, посвященные узникам концлагерей Западной Европы. "Сегодня на этих портретах мы можем видеть уроки Великой Отечественной войны, настоящих героев … мы продолжаем укреплять узы солидарности и взаимоуважения с братской Россией", - заявил мэр Валенсии Хулио Фуэнмайор, который также принимал участие в открытии выставки.
https://ria.ru/20230126/margarita-1847036906.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, венесуэла, каракас, живопись, волгоград, новости - туризм, туризм
Культура, Новости культуры, Венесуэла, Каракас, Живопись, Волгоград, Новости - Туризм, Туризм
В Венесуэле началась неделя русской культуры
Неделя русской культуры началась в венесуэльской Валенсии, городе-побратиме Волгограда
МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Мэрия венесуэльского города Валенсия при поддержке российских соотечественников и дипломатов открыла неделю русской культуры выставкой картин советского и российского художника Геннадия Доброва, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе.
"Выставка приурочена к открытию недели русской культуры, организованную мэрией Валенсии в рамках установления побратимских связей между героическим российским городом Волгоградом и венесуэльской Валенсией", - сказал в ходе открытия мероприятия советник-посланник посольства РФ Эдуард Соколов.
Выставка работ художника Геннадия Доброва, открытая до 9 июня в доме-музее Хосе Покатерры, первого посла Венесуэлы в СССР, включает работы из серий "Автографы войны" и "Реквием" - это графические портреты инвалидов Великой Отечественной войны и картины, посвященные узникам концлагерей Западной Европы.
«
"Сегодня на этих портретах мы можем видеть уроки Великой Отечественной войны, настоящих героев … мы продолжаем укреплять узы солидарности и взаимоуважения с братской Россией", - заявил мэр Валенсии Хулио Фуэнмайор, который также принимал участие в открытии выставки.
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