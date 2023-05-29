https://ria.ru/20230529/erdogan-1874860431.html

Эксперт назвал переизбрание Эрдогана хорошей новостью для России и Ирана

Эксперт назвал переизбрание Эрдогана хорошей новостью для России и Ирана - РИА Новости, 29.05.2023

Эксперт назвал переизбрание Эрдогана хорошей новостью для России и Ирана

Переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции является хорошей новостью для России и Ирана, заявил РИА Новости иорданский политолог Урейб... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:39

2023-05-29T15:39

2023-05-29T15:39

в мире

турция

иран

россия

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

кемаль кылычдароглу

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АММАН, 29 мая - РИА Новости. Переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции является хорошей новостью для России и Ирана, заявил РИА Новости иорданский политолог Урейб ар-Рантауи. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. По мнению ар-Рантауи, победа Эрдогана выглядит хорошей новостью для России "в свете позиции турецкого президента, которая ближе к нейтралитету, нежели к уклону в сторону НАТО, хоть Турция и является членом альянса". "Это также стало хорошей новостью для Ирана. Именно поэтому Иран и Москва подтолкнули ускорение сирийско-турецкого примирения для укреплении позиций Эрдогана на выборах в Турции", - сказал эксперт. При этом ар-Рантауи считает, что победа Эрдогана не является хорошей новостью для Сирии, однако указывает на то, что путь примирения между Анкарой и Дамаском продолжится, хотя и будет сложным. Политолог также добавил, что победа Эрдогана - один из показателей сокращения роли Запада в регионе, но не определяющий. "Запад научился играть в сдерживание Эрдогана в том смысле, что в отношениях между Турцией и Западом бывают взлеты и падения. Запад обнаружил, что наличие Турции в качестве канала связи с Москвой необязательно является чем-то плохим", - отметил ар-Рантауи.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874846837.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874747289.html

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в мире, турция, иран, россия, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу