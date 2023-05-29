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Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с победой на выборах - РИА Новости, 29.05.2023
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Религия
 
14:57 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874848950.html
Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с победой на выборах
Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с победой на выборах - РИА Новости, 29.05.2023
Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с победой на выборах
Патриарх Кирилл направил поздравительное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на президентский пост и пожелал "крепости сил и... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:57
2023-05-29T14:57
религия
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московский патриархат
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Патриарх Кирилл направил поздравительное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на президентский пост и пожелал "крепости сил и благословенного успеха". В воскресенье в Турции прошел второй тур выборов, в которых победил Эрдоган, набрав 52% голосов и обойдя кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Главу Турции уже поздравили многие мировые лидеры, в том числе президент РФ Владимир Путин. "Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Результат голосования свидетельствует о том, что граждане страны доверяют проводимой вами политике преобразований в социальной и экономической сферах. Народы России и Турции имеют многие связи, над укреплением которых вы и ваши соратники немало потрудились в прошлые годы", - говорится в послании предстоятеля РПЦ, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Патриарх Кирилл выразил надежду, что деятельность президента Эрдогана будет направлена на развитие добрососедских отношений двух стран и народов. "Желаю вам крепости сил и благословенного успеха в ответственном служении, а турецкому населению – мира и процветания", - подчеркнул патриарх Кирилл.
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, президентские выборы в турции
Религия, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московский Патриархат, Президентские выборы в Турции
Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с победой на выборах

Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана и пожелал крепости сил и благословенного успеха

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Патриарх Кирилл направил поздравительное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на президентский пост и пожелал "крепости сил и благословенного успеха".
В воскресенье в Турции прошел второй тур выборов, в которых победил Эрдоган, набрав 52% голосов и обойдя кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Главу Турции уже поздравили многие мировые лидеры, в том числе президент РФ Владимир Путин.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
28 мая, 21:04
"Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Результат голосования свидетельствует о том, что граждане страны доверяют проводимой вами политике преобразований в социальной и экономической сферах. Народы России и Турции имеют многие связи, над укреплением которых вы и ваши соратники немало потрудились в прошлые годы", - говорится в послании предстоятеля РПЦ, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Патриарх Кирилл выразил надежду, что деятельность президента Эрдогана будет направлена на развитие добрососедских отношений двух стран и народов.
"Желаю вам крепости сил и благословенного успеха в ответственном служении, а турецкому населению – мира и процветания", - подчеркнул патриарх Кирилл.
"Победитель — сама наша нация": итоги президентских выборов в Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

Сторонницы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на площади Таксим в Стамбуле

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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9 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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12 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 13

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 13

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 13

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 13

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 13

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 13

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 13

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
РелигияТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковский ПатриархатПрезидентские выборы в Турции
 
 
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