https://ria.ru/20230529/erdogan-1874848950.html

Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с победой на выборах

Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с победой на выборах - РИА Новости, 29.05.2023

Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с победой на выборах

Патриарх Кирилл направил поздравительное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на президентский пост и пожелал "крепости сил и... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:57

2023-05-29T14:57

2023-05-29T14:57

религия

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московский патриархат

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Патриарх Кирилл направил поздравительное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на президентский пост и пожелал "крепости сил и благословенного успеха". В воскресенье в Турции прошел второй тур выборов, в которых победил Эрдоган, набрав 52% голосов и обойдя кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Главу Турции уже поздравили многие мировые лидеры, в том числе президент РФ Владимир Путин. "Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Результат голосования свидетельствует о том, что граждане страны доверяют проводимой вами политике преобразований в социальной и экономической сферах. Народы России и Турции имеют многие связи, над укреплением которых вы и ваши соратники немало потрудились в прошлые годы", - говорится в послании предстоятеля РПЦ, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Патриарх Кирилл выразил надежду, что деятельность президента Эрдогана будет направлена на развитие добрососедских отношений двух стран и народов. "Желаю вам крепости сил и благословенного успеха в ответственном служении, а турецкому населению – мира и процветания", - подчеркнул патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

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Ольга Фомченкова

турция, россия, реджеп тайип эрдоган, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, президентские выборы в турции