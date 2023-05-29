https://ria.ru/20230529/erdogan-1874738792.html

Эрдоган подождет избрания в США Трампа, заявил эксперт

Эрдоган подождет избрания в США Трампа, заявил эксперт - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган подождет избрания в США Трампа, заявил эксперт

Побеждающий во втором туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет ожидать избрания в президенты США Дональда Трампа или кого-то схожего с... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:18

2023-05-29T08:18

2023-05-29T08:18

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

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айдын сезер

рабочая партия курдистана

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СТАМБУЛ, 29 мая – РИА Новости. Побеждающий во втором туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет ожидать избрания в президенты США Дональда Трампа или кого-то схожего с ним, чтобы обсудить решение ряда насущных проблем в отношениях двух стран, на данный момент резких поворотов ожидать не стоит, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. По мнению Сезера, особых изменений в отношениях Турции с США ожидать не стоит. "Решение структурных проблем между Турцией и США непросто, так как продолжается поддержка террористической "Рабочей партии Курдистана" Вашингтоном, спор вокруг банка Halkbank, остаются в силе экономические санкции против Турции, ситуация с поставками С-400 – все это одним махом не решить, однако Эрдоган будет ждать выборов США и избрания Трампа или кого-то схожего с ним", - считает эксперт. По его мнению, важнейшим фактором в отношениях Анкары и Вашингтона станет желание Турции нормализовать отношения с Сирией. "США придется непросто, так как после восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств процесс нормализации отношений Дамаска с Анкарой пойдет еще быстрее. Известно, что США, у которых войска в Сирии и которые поддерживают силы к востоку от Евфрата, критикуют политику Турции в САР", - сказал Сезер. "Отношения с РФ, безусловно, будут укрепляться, в частности, в реализации энергетических проектов будут увеличиваться инвестиции РФ в Турцию", - отметил Сезер. "В случае возникновения новых задержек в поставках истребителей F-16 могут возникнуть новые повороты в сотрудничестве Турции и РФ в сфере оборонной промышленности", - отметил эксперт. Эрдогана успел поздравить раньше, чем Байден, Трамп, который на своей странице в социальной сети Truth Social назвал победу турецкого лидера "большой и вполне заслуженной". Во время предвыборной кампании в 2020 году Байден пообещал оказывать поддержку турецкой оппозиции в случае своей победы на президентских выборах в США. В ответ пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил Байдена в невежестве, высокомерии и лицемерии. По данным CNN, Байден также называл Эрдогана "автократом".

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874735186.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874724978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, айдын сезер, рабочая партия курдистана, halkbank, лига арабских государств, с-400 «триумф», f-16, президентские выборы в турции