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Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции - РИА Новости, 29.05.2023
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06:09 29.05.2023 (обновлено: 06:22 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874732133.html
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции - РИА Новости, 29.05.2023
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции
Американские СМИ увидели в переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции свидетельство укрепления националистических настроений в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:09
2023-05-29T06:22
турция
анкара (провинция)
сша
реджеп тайип эрдоган
нато
nbc
f-35
президентские выборы в турции
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Американские СМИ увидели в переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции свидетельство укрепления националистических настроений в стране, сохранение трудных отношений с США и одновременно растущее стремление Анкары поддерживать многополярность в рамках проводимой внешней политики. Газета New York Times сообщает, что Эрдогану удалось "отразить величайший политический вызов в своей карьере", которая дала "переменчивому лидеру, спорящему с западными союзниками, еще пять лет при его усиливающейся хватке над турецким государством". "Он укрепится в роли движущей силы союзника Соединенных Штатов по НАТО, эту позицию он использовал как рычаг, чтобы стать ключевым посредником в войне на Украине и расширить статус Турции как мусульманской силы с населением 85 миллионов человека, имеющей решающее значение на континентах", - пишет газета. Отмечается, что на протяжении своего пути Эрдоган использовал кризисы с целью расширять свою силу и становиться в центре главных решение внутренней, внешней и экономической политики, а отношения с Вашингтоном остаются "трудными", в том числе на фоне отмены программы поставок Анкаре истребителей F-35 в 2019 году, критики США за поддержку курдских формирований в Сирии. Washington Post, в свою очередь, указывает, что победа Эрдогана показала "силу его наиболее лояльных сторонников, многие из которых - консервативные мусульмане, ставшие поворотной и продолжительной силой в политике страны". "Перед Эрдоганом стоит сложная задача попытаться увести экономику Турции от катастрофы. Турецкая лира просела, пока Эрдоган пытался поддерживать процентные ставки искусственно низкими и иностранные резервы иссякли", - пишет газета. Новостной сайт Vox в статье "Что победа Эрдогана значит для Запада и мира" указывает на доминирование среди избирателей в Турции националистических настроений. "Выясняется, что турецкие избиратели хотят определенную версию национализма Эрдогана", - пишет издание. Оценивая международную политику президента, сайт указывает, что "он верит в многополярный мир с Турцией как силой наряду с остальными". Авторы подчеркивают, что Эрдоган "переориентировал Анкару от Запада", используя рычаги воздействия для балансирования отношениями между странами и игрой с конкурентами так, чтобы это отвечало его интересам и интересам Турции. "Турция является давним членом НАТО, однако Эрдоган пытается проводить более независимую внешнюю политику, которая избавляет Анкару от зависимости Вашингтона", - говорится в публикации и одновременно отмечается стремление президента республики дистанцироваться от большинства членов Североатлантического альянса в вопросе отношений с Россией. Телеканал NBC в своей публикации говорит о том, что у Турции "был шанс на перемены в стране, где партия Эрдогана находилась у власти с 2002 года". "Хотя Турция и является союзником по НАТО и проводит выборы, страна с населением 84 миллиона человек скользнула в сторону авторитаризма при Эрдогане и сохранила близкие связи с Россией", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874730795.html
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турция
анкара (провинция)
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турция, анкара (провинция), сша, реджеп тайип эрдоган, нато, nbc, f-35, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Анкара (провинция), США, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, NBC, F-35, Президентские выборы в Турции, В мире
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции

Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом националистических настроений в Турции

© AP Photo / Ali UnalЭрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Американские СМИ увидели в переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции свидетельство укрепления националистических настроений в стране, сохранение трудных отношений с США и одновременно растущее стремление Анкары поддерживать многополярность в рамках проводимой внешней политики.
Газета New York Times сообщает, что Эрдогану удалось "отразить величайший политический вызов в своей карьере", которая дала "переменчивому лидеру, спорящему с западными союзниками, еще пять лет при его усиливающейся хватке над турецким государством".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана
Вчера, 05:18
"Он укрепится в роли движущей силы союзника Соединенных Штатов по НАТО, эту позицию он использовал как рычаг, чтобы стать ключевым посредником в войне на Украине и расширить статус Турции как мусульманской силы с населением 85 миллионов человека, имеющей решающее значение на континентах", - пишет газета.
Отмечается, что на протяжении своего пути Эрдоган использовал кризисы с целью расширять свою силу и становиться в центре главных решение внутренней, внешней и экономической политики, а отношения с Вашингтоном остаются "трудными", в том числе на фоне отмены программы поставок Анкаре истребителей F-35 в 2019 году, критики США за поддержку курдских формирований в Сирии.
Washington Post, в свою очередь, указывает, что победа Эрдогана показала "силу его наиболее лояльных сторонников, многие из которых - консервативные мусульмане, ставшие поворотной и продолжительной силой в политике страны".
"Перед Эрдоганом стоит сложная задача попытаться увести экономику Турции от катастрофы. Турецкая лира просела, пока Эрдоган пытался поддерживать процентные ставки искусственно низкими и иностранные резервы иссякли", - пишет газета.
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Вчера, 03:16
Новостной сайт Vox в статье "Что победа Эрдогана значит для Запада и мира" указывает на доминирование среди избирателей в Турции националистических настроений.
"Выясняется, что турецкие избиратели хотят определенную версию национализма Эрдогана", - пишет издание. Оценивая международную политику президента, сайт указывает, что "он верит в многополярный мир с Турцией как силой наряду с остальными". Авторы подчеркивают, что Эрдоган "переориентировал Анкару от Запада", используя рычаги воздействия для балансирования отношениями между странами и игрой с конкурентами так, чтобы это отвечало его интересам и интересам Турции.
"Турция является давним членом НАТО, однако Эрдоган пытается проводить более независимую внешнюю политику, которая избавляет Анкару от зависимости Вашингтона", - говорится в публикации и одновременно отмечается стремление президента республики дистанцироваться от большинства членов Североатлантического альянса в вопросе отношений с Россией.
Телеканал NBC в своей публикации говорит о том, что у Турции "был шанс на перемены в стране, где партия Эрдогана находилась у власти с 2002 года". "Хотя Турция и является союзником по НАТО и проводит выборы, страна с населением 84 миллиона человек скользнула в сторону авторитаризма при Эрдогане и сохранила близкие связи с Россией", - говорится в публикации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
НАТО и ЕС поздравили Эрдогана с победой на выборах
Вчера, 01:42
 
ТурцияАнкара (провинция)СШАРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОNBCF-35Президентские выборы в ТурцииВ мире
 
 
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