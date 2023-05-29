https://ria.ru/20230529/erdogan-1874732133.html
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции - РИА Новости, 29.05.2023
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции
Американские СМИ увидели в переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции свидетельство укрепления националистических настроений в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:09
2023-05-29T06:09
2023-05-29T06:22
турция
анкара (провинция)
сша
реджеп тайип эрдоган
нато
nbc
f-35
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874724726_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cfd09f6405a8e72c58e9a2efc102285d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Американские СМИ увидели в переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции свидетельство укрепления националистических настроений в стране, сохранение трудных отношений с США и одновременно растущее стремление Анкары поддерживать многополярность в рамках проводимой внешней политики. Газета New York Times сообщает, что Эрдогану удалось "отразить величайший политический вызов в своей карьере", которая дала "переменчивому лидеру, спорящему с западными союзниками, еще пять лет при его усиливающейся хватке над турецким государством". "Он укрепится в роли движущей силы союзника Соединенных Штатов по НАТО, эту позицию он использовал как рычаг, чтобы стать ключевым посредником в войне на Украине и расширить статус Турции как мусульманской силы с населением 85 миллионов человека, имеющей решающее значение на континентах", - пишет газета. Отмечается, что на протяжении своего пути Эрдоган использовал кризисы с целью расширять свою силу и становиться в центре главных решение внутренней, внешней и экономической политики, а отношения с Вашингтоном остаются "трудными", в том числе на фоне отмены программы поставок Анкаре истребителей F-35 в 2019 году, критики США за поддержку курдских формирований в Сирии. Washington Post, в свою очередь, указывает, что победа Эрдогана показала "силу его наиболее лояльных сторонников, многие из которых - консервативные мусульмане, ставшие поворотной и продолжительной силой в политике страны". "Перед Эрдоганом стоит сложная задача попытаться увести экономику Турции от катастрофы. Турецкая лира просела, пока Эрдоган пытался поддерживать процентные ставки искусственно низкими и иностранные резервы иссякли", - пишет газета. Новостной сайт Vox в статье "Что победа Эрдогана значит для Запада и мира" указывает на доминирование среди избирателей в Турции националистических настроений. "Выясняется, что турецкие избиратели хотят определенную версию национализма Эрдогана", - пишет издание. Оценивая международную политику президента, сайт указывает, что "он верит в многополярный мир с Турцией как силой наряду с остальными". Авторы подчеркивают, что Эрдоган "переориентировал Анкару от Запада", используя рычаги воздействия для балансирования отношениями между странами и игрой с конкурентами так, чтобы это отвечало его интересам и интересам Турции. "Турция является давним членом НАТО, однако Эрдоган пытается проводить более независимую внешнюю политику, которая избавляет Анкару от зависимости Вашингтона", - говорится в публикации и одновременно отмечается стремление президента республики дистанцироваться от большинства членов Североатлантического альянса в вопросе отношений с Россией. Телеканал NBC в своей публикации говорит о том, что у Турции "был шанс на перемены в стране, где партия Эрдогана находилась у власти с 2002 года". "Хотя Турция и является союзником по НАТО и проводит выборы, страна с населением 84 миллиона человек скользнула в сторону авторитаризма при Эрдогане и сохранила близкие связи с Россией", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874730795.html
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874727349.html
https://ria.ru/20230529/pereizbranie-1874724102.html
турция
анкара (провинция)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874724726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1ae832f3d479e918b5ad4938e245a8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), сша, реджеп тайип эрдоган, нато, nbc, f-35, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Анкара (провинция), США, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, NBC, F-35, Президентские выборы в Турции, В мире
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом национализма в Турции
Американские СМИ увязали победу Эрдогана с ростом националистических настроений в Турции