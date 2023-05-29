https://ria.ru/20230529/erdogan-1874731391.html
Япония поздравила Эрдогана с переизбранием
Япония поздравила Эрдогана с переизбранием - РИА Новости, 29.05.2023
Япония поздравила Эрдогана с переизбранием
Правительство Японии поздравило Эрдогана с переизбранием, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:37
2023-05-29T05:37
2023-05-29T05:37
япония
турция
токио
в мире
реджеп тайип эрдоган
хирокадзу мацуно
президентские выборы в турции
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Правительство Японии поздравило Эрдогана с переизбранием, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. "ЦИК Турции объявил о том, что Эрдоган набрал более половины голосов. Правительство Японии поздравляет президента Эрдогана с переизбранием. Япония продолжит работать над дальнейшим продвижением двусторонних отношений с Турцией – нашим стратегическим партнером, а также в ситуации на Украине и для регионального мира и стабильности будет укреплять отношения сотрудничества с Турцией", - сказал Мацуно. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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япония, турция, токио, в мире, реджеп тайип эрдоган, хирокадзу мацуно, президентские выборы в турции
Япония, Турция, Токио, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Хирокадзу Мацуно, Президентские выборы в Турции
Япония поздравила Эрдогана с переизбранием
Правительство Японии поздравило Эрдогана с победой на выборах президента Турции