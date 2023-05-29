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Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
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05:18 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874730795.html
Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана
Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана
Победивший на выборах в Турции действующий ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит выстраивать имидж умелого медиатора в международной политике, рассчитывая... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:18
2023-05-29T05:18
турция
россия
европа
реджеп тайип эрдоган
высшая школа экономики (вшэ)
президентские выборы в турции
в мире
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Победивший на выборах в Турции действующий ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит выстраивать имидж умелого медиатора в международной политике, рассчитывая таким образом выбиться в мировые лидеры, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Он (Эрдоган - ред.) будет по-прежнему разыгрывать украинскую карту. Но не в интересах укрепления дружбы с Российской Федерацией, а в интересах своего имиджа, как очень умелого медиатора, потом что на этом имидже он хочет продвинуться не только в региональные лидеры, что уже обеспечено, но и в лидеры мировые", - отметил Бакланов. При этом эксперт добавил, что у Турции нет достаточной экономической и военной мощи для глобального лидерства, поэтому Эрдоган рассчитывает, что Турция станет первой среди "великих держав второго класса, не такой, как Россия или Соединенные Штаты, но рядом". "Он (Эрдоган - ред.) хочет выйти на этот особый уровень в качестве страны, которая проводит исключительно активную, гибкую, полезную для международного сообщества политику. Поэтому во всех кризисах, будь то карабахский кризис или украинский кризис, будет вести активную политическую линию, пользуясь, в частности, и тем, что на Западе, в Европе и Америке, наблюдается определенный закат дипломатического мастерства. А у него этого мастерства хватает", - добавил Бакланов.
https://ria.ru/20230529/uregulirovanie-1874728582.html
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турция, россия, европа, реджеп тайип эрдоган, высшая школа экономики (вшэ), президентские выборы в турции, в мире
Турция, Россия, Европа, Реджеп Тайип Эрдоган, Высшая школа экономики (ВШЭ), Президентские выборы в Турции, В мире
Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана

Профессор Бакланов: победивший на выборах Эрдоган стремится выбиться в мировые лидеры

© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet SayfasıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Победивший на выборах в Турции действующий ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит выстраивать имидж умелого медиатора в международной политике, рассчитывая таким образом выбиться в мировые лидеры, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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"Он (Эрдоган - ред.) будет по-прежнему разыгрывать украинскую карту. Но не в интересах укрепления дружбы с Российской Федерацией, а в интересах своего имиджа, как очень умелого медиатора, потом что на этом имидже он хочет продвинуться не только в региональные лидеры, что уже обеспечено, но и в лидеры мировые", - отметил Бакланов.
При этом эксперт добавил, что у Турции нет достаточной экономической и военной мощи для глобального лидерства, поэтому Эрдоган рассчитывает, что Турция станет первой среди "великих держав второго класса, не такой, как Россия или Соединенные Штаты, но рядом".
"Он (Эрдоган - ред.) хочет выйти на этот особый уровень в качестве страны, которая проводит исключительно активную, гибкую, полезную для международного сообщества политику. Поэтому во всех кризисах, будь то карабахский кризис или украинский кризис, будет вести активную политическую линию, пользуясь, в частности, и тем, что на Западе, в Европе и Америке, наблюдается определенный закат дипломатического мастерства. А у него этого мастерства хватает", - добавил Бакланов.
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ТурцияРоссияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганВысшая школа экономики (ВШЭ)Президентские выборы в ТурцииВ мире
 
 
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