https://ria.ru/20230529/erdogan-1874730795.html

Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана

Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023

Профессор назвал главную политическую цель Эрдогана

Победивший на выборах в Турции действующий ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит выстраивать имидж умелого медиатора в международной политике, рассчитывая... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T05:18

2023-05-29T05:18

2023-05-29T05:18

турция

россия

европа

реджеп тайип эрдоган

высшая школа экономики (вшэ)

президентские выборы в турции

в мире

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Победивший на выборах в Турции действующий ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит выстраивать имидж умелого медиатора в международной политике, рассчитывая таким образом выбиться в мировые лидеры, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Он (Эрдоган - ред.) будет по-прежнему разыгрывать украинскую карту. Но не в интересах укрепления дружбы с Российской Федерацией, а в интересах своего имиджа, как очень умелого медиатора, потом что на этом имидже он хочет продвинуться не только в региональные лидеры, что уже обеспечено, но и в лидеры мировые", - отметил Бакланов. При этом эксперт добавил, что у Турции нет достаточной экономической и военной мощи для глобального лидерства, поэтому Эрдоган рассчитывает, что Турция станет первой среди "великих держав второго класса, не такой, как Россия или Соединенные Штаты, но рядом". "Он (Эрдоган - ред.) хочет выйти на этот особый уровень в качестве страны, которая проводит исключительно активную, гибкую, полезную для международного сообщества политику. Поэтому во всех кризисах, будь то карабахский кризис или украинский кризис, будет вести активную политическую линию, пользуясь, в частности, и тем, что на Западе, в Европе и Америке, наблюдается определенный закат дипломатического мастерства. А у него этого мастерства хватает", - добавил Бакланов.

https://ria.ru/20230529/uregulirovanie-1874728582.html

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719944.html

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турция, россия, европа, реджеп тайип эрдоган, высшая школа экономики (вшэ), президентские выборы в турции, в мире