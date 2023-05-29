https://ria.ru/20230529/erdogan-1874720182.html
Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии поздравили Эрдогана с переизбранием
Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии поздравили Эрдогана с переизбранием - РИА Новости, 29.05.2023
Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии поздравили Эрдогана с переизбранием
Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии поздравили вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:37
2023-05-29T00:37
2023-05-29T00:37
турция
италия
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реджеп тайип эрдоган
каталин новак
джорджа мелони
президентские выборы в турции
в мире
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БЕРЛИН/РИМ/МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии поздравили вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы также тесно связаны социально и экономически. Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Теперь мы хотим продвигать нашу общую агенду с новой силой", - написал Шольц в Twitter. Также Эрдогана поздравила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Поздравления президенту Эрдогану с его победой на выборах. Италия и Турция являются союзниками и разделяют серьезную ответственность в Средиземноморье и мире. Вместе мы можем сделать больше для наших народов и для глобального роста и стабильности", - говорится в заявлении Мелони, которое распространил правительственный Дворец Киджи. К поздравлениям присоединилась и президент Венгрии Каталин Новак. "Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Стабильность страны имеет решающее значение для Европы и она может сыграть важную роль в достижении мира в Украине. С нетерпением жду начала работы по укреплению нашего партнерства", - написала Новак на своей странице в Twitter. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поздравил действующего президента Турции с переизбранием.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874718201.html
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турция, италия, венгрия, реджеп тайип эрдоган, каталин новак, джорджа мелони, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Италия, Венгрия, Реджеп Тайип Эрдоган, Каталин Новак, Джорджа Мелони, Президентские выборы в Турции, В мире
Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии поздравили Эрдогана с переизбранием
Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии поздравили президента Турции Эрдогана с победой на выборах