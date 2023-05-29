https://ria.ru/20230529/erdogan-1874720091.html
Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба
Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба - РИА Новости, 29.05.2023
Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба
Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:32
2023-05-29T00:32
2023-05-29T01:53
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
венгрия
владимир путин
александр новак
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным."В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала "газовым хабом". Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром", - сказал Эрдоган выступая перед сторонниками в своей резиденции после победы во втором туре президентских выборов.Президент пообещал и впредь укреплять позиции Турции, инвестируя в транспорт и энергетику, чтобы вывести их на мировой уровень.В воскресенье в Турции прошел второй тур выборов, в которых победил Эрдоган, набравший 52% голосов. Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры, в том числе Владимир Путин.Президенты двух стран в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.Операции по продаже-покупке газа через предложенный Россией проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, говорил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, в начале апреля Анкара начала процесс внесения поправок в законодательство по этому проекту, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719944.html
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реджеп тайип эрдоган, турция, россия, венгрия, владимир путин, александр новак
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Александр Новак
Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба
Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, предложенный президентом России Путиным