https://ria.ru/20230529/erdogan-1874720091.html

Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба

Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:32

2023-05-29T00:32

2023-05-29T01:53

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

венгрия

владимир путин

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874724421_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8c7909fb018f255cc5f96db42feeb22b.jpg

АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным."В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала "газовым хабом". Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром", - сказал Эрдоган выступая перед сторонниками в своей резиденции после победы во втором туре президентских выборов.Президент пообещал и впредь укреплять позиции Турции, инвестируя в транспорт и энергетику, чтобы вывести их на мировой уровень.В воскресенье в Турции прошел второй тур выборов, в которых победил Эрдоган, набравший 52% голосов. Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры, в том числе Владимир Путин.Президенты двух стран в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.Операции по продаже-покупке газа через предложенный Россией проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, говорил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, в начале апреля Анкара начала процесс внесения поправок в законодательство по этому проекту, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719944.html

турция

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

реджеп тайип эрдоган, турция, россия, венгрия, владимир путин, александр новак