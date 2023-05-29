https://ria.ru/20230529/erdogan-1874718201.html

Эрдоган после победы на выборах начал выступление в Анкаре с песни

Эрдоган после победы на выборах начал выступление в Анкаре с песни - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган после победы на выборах начал выступление в Анкаре с песни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побеждающий во втором туре президентских выборов, начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:04

2023-05-29T00:04

2023-05-29T00:15

анкара (провинция)

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

турция

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871619135_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_47412888ea8f4a6ee9230e31256f8eb7.jpg

АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побеждающий во втором туре президентских выборов, начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни.Ранее он выступил в Стамбуле в районе Ускюдар, где также спел песню "Duyanlara Duymayanlara". После выступления, в котором он заявил о своей победе и поблагодарил граждан за то, что поручили ему руководить страной в ближайшие пять лет, Эрдоган вновь пропел более минуты, вызвав восторженную реакцию публики.В Анкаре же Эрдоган спел песню в начале митинга в районе Бештепе. Эрдоган сообщил, что на площади собрались более 320 тысяч человек, из-за толп желающих дорога от аэропорта до администрации президента представляет собой одну большую пробку.Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874716093.html

анкара (провинция)

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анкара (провинция), президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, турция, стамбул, в мире