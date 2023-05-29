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Эрдоган после победы на выборах начал выступление в Анкаре с песни - РИА Новости, 29.05.2023
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00:04 29.05.2023 (обновлено: 00:15 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874718201.html
Эрдоган после победы на выборах начал выступление в Анкаре с песни
Эрдоган после победы на выборах начал выступление в Анкаре с песни - РИА Новости, 29.05.2023
Эрдоган после победы на выборах начал выступление в Анкаре с песни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побеждающий во втором туре президентских выборов, начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:04
2023-05-29T00:15
анкара (провинция)
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
турция
стамбул
в мире
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побеждающий во втором туре президентских выборов, начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни.Ранее он выступил в Стамбуле в районе Ускюдар, где также спел песню "Duyanlara Duymayanlara". После выступления, в котором он заявил о своей победе и поблагодарил граждан за то, что поручили ему руководить страной в ближайшие пять лет, Эрдоган вновь пропел более минуты, вызвав восторженную реакцию публики.В Анкаре же Эрдоган спел песню в начале митинга в районе Бештепе. Эрдоган сообщил, что на площади собрались более 320 тысяч человек, из-за толп желающих дорога от аэропорта до администрации президента представляет собой одну большую пробку.Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874716093.html
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анкара (провинция), президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, турция, стамбул, в мире
Анкара (провинция), Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Стамбул, В мире
Эрдоган после победы на выборах начал выступление в Анкаре с песни

Эрдоган после победы на выборах начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побеждающий во втором туре президентских выборов, начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни.
Ранее он выступил в Стамбуле в районе Ускюдар, где также спел песню "Duyanlara Duymayanlara". После выступления, в котором он заявил о своей победе и поблагодарил граждан за то, что поручили ему руководить страной в ближайшие пять лет, Эрдоган вновь пропел более минуты, вызвав восторженную реакцию публики.
В Анкаре же Эрдоган спел песню в начале митинга в районе Бештепе. Эрдоган сообщил, что на площади собрались более 320 тысяч человек, из-за толп желающих дорога от аэропорта до администрации президента представляет собой одну большую пробку.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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Анкара (провинция)Президентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСтамбулВ мире
 
 
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